Wismar

Den dritten Tag infolge zeigt die Corona-Ampel für Nordwestmecklenburg Gelb an. Mit 19 gemeldeten Neuinfektionen am Freitag steigt die Inzidenz auf 55,1. Damit ergeben sich im Bereich des öffentlichen Lebens ab Sonntag einige Maßnahmen. N

ach der Corona-Landesordnung sind für die Innengastronomie, für körpernahe Dienstleistungen einschließlich Friseure, für Besuche von Kultureinrichtungen, für Indooranlagen, Schwimmbäder, Veranstaltungen und Übernachtungen in Hotels sowie Pensionen wieder negative Schnelltests nötig. Zum Besuch von Diskotheken und Klubs besteht sogar eine Pflicht für PCR-Tests.

Neue Corona-Regeln nur für Ungeimpfte

Die Testerfordernisse gelten nicht für vollständig geimpfte oder genese Personen, für Kinder unter sechs Jahren sowie für regelmäßig getestete Schüler, wobei der Schultest nicht für den Besuch von Tanzveranstaltungen sowie Krankenhäusern und Pflegeheimen gilt.

Mindestens eine Corona-Infektion ist auf ein gemeinsames Fußballspiel zurückzuführen. Bisher sind drei „Hobbykicker“ betroffen. Im Bereich Schiffbau in Wismar erhöht sich die Zahl der aktiven Fälle mit drei neuen auf insgesamt 27.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachdem bereits die Klasse 6A der Regionalen Schule mit Grundschule in Proseken in dieser Woche in Quarantäne musste, gibt es nun auch eine Allgemeinverfügung für die Schüler der 6C, nachdem am Freitag ein drittes positives Testergebnis in dieser Klasse vorlag.

Von OZ