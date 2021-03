Wismar

Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 25 Neuinfektionen an das Landesamt für Gesundheit und Soziales. 284 Menschen befinden sich damit aktuell mit einer Corona-Infektion in Quarantäne, hinzu kommen 950 Kontaktpersonen.

Auch viele kleiner Poeler müssen erst einmal zuhause bleiben. Grund ist ein positives Testergebnis von der Regionalen Schule auf der Insel. Nach einer festgestellten Corona-Infektion bei einem Kind sind insgesamt 97 Mädchen und Jungen der Klassen 5a, 5b, 5c, 6a und 6b in Quarantäne geschickt worden. Lehrkräfte sind nicht als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft worden.

Schule in Neukloster betroffen

Neben der Allgemeinverfügung für die Regionale Schule Poel hat es eine weitere Bildungseinrichtung getroffen. Auch am Überregionalen Förderzentrum Sehen in Neukloster hat es ein positives Testergebnis gegeben. Das hat zu Quarantäne-Anordnungen für zehn Beschäftigte sowie sieben Schülerinnen und Schüler geführt.

Zu den weiteren Einzelfällen am Mittwoch zählen unter anderem ein Fahrlehrer, der sich anscheinend während einer Fahrstunde angesteckt hat, sowie eine Erzieherin, die sich aufgrund einer Allgemeinverfügung bereits in Quarantäne befunden hat. Des Weiteren sind zwei Personen aus dem medizinischen Bereichen positiv getestet worden und auch ein Student, der aber nicht in einem Wohnheim lebt.

Die Inzidenz im Landkreis Nordwestmecklenburg sinkt um 4,5 auf aktuell 93,4. Darüber liegen der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 108,6 und mit dem höchsten Wert und einem zweistelligen Zuwachs heute Ludwigslust-Parchim mit 141,2.

Impfen auch über Ostern

Wie der Landkreis mitteilt, wird der Betrieb im Impfzentrum auch über die Osterfeiertage fortgesetzt – mit Ausnahme des Ostersonntags.

