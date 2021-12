Wismar

Das Gesundheitsamt in Nordwestmecklenburg meldete am Donnerstag 72 Neuinfektionen. Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt bei 2,5, die ITS-Auslastung ebenfalls unverändert bei 8,8 Prozent. Die Infektionsinzidenz sinkt auf 303,2. Damit steht NWM in der risikogewichteten Stufenkarte des Landes weiter auf Stufe gelb.

MV ist den dritten Tag in Stufe orange

Weiterhin gültig sind landesweit die Regelungen der Corona-Warnstufe rot. Für deren Aufhebung müsste MV fünf Tage durchgehend niedriger eingestuft sein. Es befindet sich den dritten Tag in Folge auf Stufe orange.

Schwerin und Ludwigslust-Parchim stehen auf Orange, die anderen Landesteile auf Rot. Die höchsten Inzidenzwerte haben der Landkreis Rostock mit 502,6 und Vorpommern-Greifswald mit 503,5. Dort gab es auch drei weitere Todesfälle.

Insgesamt starben im Land vier Infizierte und es gab 1639 Neuinfektionen. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,4, die ITS-Auslastung 15,3 Prozent und die Infektionsinzidenz 429,1.

Von OZ