Wismar

Die Zahl der Neuinfektionen ist den zweiten Tag in Folge im Landkreis zurückgegangen. Am Donnerstag meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 66 Neuinfektionen mit Covid19. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 3,8, die ITS-Auslastung wird mit 38 Prozent angegeben. Die Infektionsinzidenz beträgt 279,8. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg auf Stufe orange.

Die neuen, höheren Werte bei der ITS-Auslastung ergeben sich aus einer neuen Berechnungsgrundlage, die das Landesamt für Gesundheit und Soziales anwendet – der prozentuale Wert bezieht sich nun nicht mehr auf die Zahl aller Intensivbetten, sondern auf diejenigen, die explizit für Covid-Patienten zur Verfügung stehen. Die Schwellenwerte für die Berechnung der Warnstufe nach Corona-Ampel MV wurden entsprechend angepasst. Warnstufe Rot für diesen Wert ist nun erreicht, wenn mehr als 80 Prozent der ITS-Betten für Covid-19-Erkrankte belegt sind. Vorher lag dieser Wert bei 15 Prozent aller bestehenden Intensivbetten.

Gleichzeitig hat das LAGUS in seiner Risikogewichteten Stufenkarte eine Darstellung der Krankenhausauslastung bezogen auf die im Land gebildeten Behandlungs-Cluster hinzugefügt.

Auf Stufe orange befinden sich Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Schwerin, die anderen Landesteile stehen auf Stufe rot.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ