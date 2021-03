Nordwestmecklenburg: Die zweitmeisten Corona-Fälle in einer Woche

Wismar

Nach einer gemeldeten Neuinfektion am Sonntag kamen am Montag drei weitere hinzu.173 Menschen sind derzeit mit einer Infektion in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen 704. Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg steigt leicht an auf 80,7.

Fälle in Amtsbereichen

Mit 124 neuen Fällen hatte die zurückliegende Woche die zweitmeisten Fälle in 2021 seit der ersten Januarwoche, zum Jahresbeginn waren es 174. Die meisten Neuinfektionen – 40 – gab es in der Hansestadt Wismar. Dahinter folgen die Amtsbereiche Schönberger Land (16), Grevesmühlen-Land (13) sowie Neuburg (10). In Dorf Mecklenburg/Bad Kleinen sind acht Fälle registriert worden, in Lützow-Lübstorf fünf, in Gadebusch drei, in Grevesmühlen-Stadt zwei, in Rehna gab es eine neue Infektion. Auf der Insel Poel und im Amtsbereich Neukloster-Warin sind keine weiteren Fällen dazugekommen.

Von OZ