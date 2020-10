Grevesmühlen

Gleich mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser sind in den vergangenen Tagen bei den Polizeidienststellen im Landkreis Nordwestmecklenburg angezeigt worden. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, hat sie in allen Fällen Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 7. bis 9. Oktober gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Stöllnitz bei Gadebusch. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher unklar.

Werkzeug entwendet

Ebenfalls gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte am 9. Oktober in ein Einfamilienhaus in Neu Greschendorf bei Grevesmühlen. Der Einbruch ereignete sich zwischen 9.45 und 18.30 Uhr. Der oder die Täter nahmen neben einem Winkelschleifer nur Gegenstände von geringem Wert mit.

Zu einem – dem Anschein nach – versuchten Einbruch kam es in Grevesmühlen in der Voßstraße. Am Morgen des 10. Oktober stellte die Wohnungsinhaberin fest, dass Unbekannte offenbar nachts versucht hatten, die Terrassentür mit Gewalt zu öffnen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Im Schlaf beraubt

Zwei weitere Einbrüche in Einfamilienhäuser ereigneten sich in Brüsewitz bei Gadebusch. In der Zeit vom 8. bis 11. Oktober haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Rosenberg verschafft. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten gefundenes Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

In den frühen Morgenstunden des 11. Oktober – zwischen dreiviertel eins und ein Uhr – drangen außerdem Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Draguner Weg in Brüsewitz ein, während die Bewohnerin im Schlafzimmer des Hauses schlief. Der oder die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen. Wie hoch der Wert der entwendeten Gegenstände ist, ist derzeit unklar. Der Sachschaden dürfte im unteren dreistelligen Bereich liegen.

Zeugen, die in den genannten Bereichen ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Polizeidienststellen in Grevesmühlen (03881 / 72 00) oder Gadebusch (03886 / 72 20) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

