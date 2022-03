Wismar

Im Landkreis Nordwestmecklenburg sind derzeit 960 aus der Ukraine geflüchtete Personen erfasst. Sie befinden sich teilweise in privater Obhut und wurden dem Landkreis zum Beispiel über das Formular zur Meldung geflüchteter Personen auf der Ukraine-Seite des Landkreises gemeldet: www.nordwestmecklenburg.de/de/ukraine.html. In den regulären Erstaufnahmeeinrichtungen des Landkreises – zum Beispiel im Hotel Schäfereck in Groß Strömkendorf und im Hotel Aridus in Wismar – werden derzeit etwa 300 Personen gezählt. Die einzige belegte Notunterkunft ist weiterhin die Sporthalle des Berufsschulzentrums Nord in Wismar mit knapp 130 Personen.

„Für Mittwoch wurde durch das Land ein weiterer Bustransport aus Rostock mit etwa 100 Personen angekündigt. Weitere Gruppen könnten zeitnah folgen“, informiert Kreissprecher Christoph Wohlleben. Nach jetziger Planung sollen diese Geflüchteten zunächst kurzfristig in der Notunterkunft in der Sporthalle des Gymnasiums Grevesmühlen untergebracht und dort durch das Deutsche Rote Kreuz betreut werden. Ein dritter, alternativer Standort ist die Sporthalle an der Hochschule Wismar. Die Notunterkunft in der Gadebuscher Sporthalle wird aufgelöst.

Die Hilfsbereitschaft im Landkreis ist groß. Der Verwaltung liegen aktuell etwa 160 verschiedene Angebote für die Anmietung von teilweise mehreren Wohnungen vor. „Der Fokus für die Beziehung von Wohnungen liegt zunächst auf Personen, die in Notunterkünften untergebracht sind. Selbstverständlich haben auch Mütter mit Kindern dabei eine erhöhte Priorität“, erklärt Wohlleben. Ziel sei es, bis Ende der Woche den Standort in der Sporthalle Berufsschulzentrums „leerzuziehen“ und diese Menschen in Wohnungen unterzubringen. „Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass die Personen als Leistungsbezieher beim Landkreis registriert sind und Leistungen erhalten können.“ Die meisten Wohnungen befinden sich im Wismarer und Grevesmühlener Stadtgebiet.

Von OZ