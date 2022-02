Grevesmühlen

Wer in Nordwestmecklenburg mit dem Bus unterwegs ist, muss in diesem Jahr nicht mehr ausgegeben. Der Kreistag hat beschlossen, 2022 auf eine Preiserhöhung beim kreiseigenen Unternehmen Nahbus zu verzichten. Die Entscheidung fiel mit 51 Ja-Stimmen und einer Enthaltung.

Aus Sicht der Fahrgäste sieht es für das kommende Jahr nicht so gut aus. Dieselbe Mehrheit im Kreistag beschloss, die Fahrpreise 2023 um zwei Prozent zu erhöhen. Die Kommunalpolitiker folgen mit beiden Entscheidungen einem Vorschlag der Kreisverwaltung. Sie hätten laut Vertrag mit Nahbus auch höhere Tarife beschließen können.

Busfahren in Nordwestmecklenburg ist bereits relativ teuer

Trotz der relativ stabilen Preise müssen Fahrgäste in Nordwestmecklenburg mehr zahlen als im Landkreis Ludwigslust-Parchim und in Schwerin. So kostet ein Einzelticket für die Kurzstrecke bei Nahbus bereits 2,10 Euro, im Stadtverkehr Ludwigslust, Parchim, Hagenow oder Boizenburg dagegen nur 1,30 Euro und in Schwerin zwei Euro. Der Nachbarkreis und in die Landeshauptstadt haben für 2021 ebenfalls keine Erhöhung geplant.

Höhere Preise in Nordwestmecklenburg wären kontraproduktiv vor dem Hintergrund eines geplanten Verkehrsverbunds in Westmecklenburg. In ihm sollen Busfahrgäste überall die gleichen Tarife zahlen.

Die letzte Erhöhung bei Nahbus liegt zwei Jahre zurück. Sie lag bei 3,1 Prozent. Vorher kostete ein Kurzstreckenticket zwei Euro.

Seit Beginn der Pandemie weniger Busfahrgäste

Die Einnahmen bei Nahbus nehmen seit Beginn der Pandemie ab, weil weniger Menschen mit Bus und Bahn fahren. Damit sinken die Einnahmen. In den ersten Wochen der Coronazeit blieb sogar die vordere Eingangstür der Busse aus Sicherheitsgründen geschlossen und die Fahrer wurden durch eine Absperrung vom Fahrgastraum getrennt. Die Folge: Fahrgäste konnten keine Tickets im Bus kaufen.

Kreisverwaltungsmitarbeiter Roland Finke argumentiert: „Diese sinkenden Fahrgastzahlen bekommen wir nicht wieder erhöht, wenn wir die Preise erhöhen.“ Auch weil durch die Pandemie viele Menschen zusätzlichen wirtschaftlichen Belastungen ausgesetzt sind, wäre eine Erhöhung das falsche Signal, meint Finke.

Landrat Tino Schomann (CDU) sagt: „Der Beschluss deckt sich mit unserem Ziel, langfristig für einen attraktiveren Nahverkehr in Nordwestmecklenburg zu sorgen.“ Das werde nicht durch Erhöhungen des Fahrpreises erreicht, sondern durch attraktive Angebote und bessere Strukturen beim öffentlichen Nahverkehr.

Von Jürgen Lenz