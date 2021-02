Wismar

Auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne soll in der nächsten Kreistagssitzung über eine Katzenschutzverordnung beraten werden. Die sieht eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende Katzen vor. Denn die Freigänger zeugen mit freilaufenden Katzen neuen Nachwuchs und der Bestand wächst: Zurzeit sind im Kreisgebiet schätzungsweise 17 500 freilebende Katzen unterwegs. Und: Eine Katze kann im Jahr dreimal Junge werfen – mit jeweils sechs bis acht Babys.

Bündnis 90/Grüne monieren in ihrem Antrag, dass Tierschützer sich schon 2019 an die Kreisverwaltung mit dem Thema gewandt, aber keine Antwort bekommen hätten. Die Tierschützer fordern auch, dass Besitzer, die ihre Katzen rauslassen, in die Verantwortung genommen werden.

Appelle wirkungsvoller

Der Kreis hat zu dem Thema jetzt Folgendes mitgeteilt: Auf die Bitte der Tierheime aus dem Landkreis, sich für die Einführung einer Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende Katzen einzusetzen, seien Gespräche geführt worden. In denen hätte das Veterinäramt seine Entscheidung begründet, vorerst auf den Erlass einer entsprechenden Verordnung zu verzichten. Die Verwaltung ist der Ansicht, dass eine Verpflichtung von Tierhaltern nur wenig auf den Bestand und die Entwicklung freilebender Katzenpopulationen einwirken kann.

In Zusammenarbeit mit den Tierheimen setze der Landkreis vielmehr auf andere Maßnahmen zur Eindämmung dieser Populationen, wie zum Beispiel das gezielte Einfangen und die gezielte Kastration solcher Katzen, für welche eben kein Tierhalter verantwortlich ist. Unter anderem für diesen Zweck können die Tierheime auch die jährliche Förderung von insgesamt 30 000 Euro einsetzen, die der Landkreis seit 2019 an diese ausreicht.

Für die Kastration und Kennzeichnung von nicht freilebenden Katzen wirken nach der Auffassung der Landkreisverwaltung Appelle und Aufrufe an die entsprechenden Tierhalter sowie eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit mehr als ein Zwang, welcher ohnehin kaum kontrollierbar ist.

Von Kerstin Schröder