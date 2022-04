Poel/Neuburg

Im Kreis Nordwestmecklenburg wird bald kräftig „geschnüffelt“. Diese wichtige Aufgabe für die Versorgungssicherheit übernimmt jedoch kein Hund, sondern ein Fachmann mit einem Hightech-Gerät: Im Auftrag der Gasversorgung Wismar Land ist der Gasspürer von April bis Oktober unterwegs. Mit seiner „Supernase“ ist er auf der Suche nach eventuellen Lecks an einer unterirdischen Gasleitung. Seine Hightech-Sonde, die er schiebend vor sich herführt, erschnüffelt sogar kleinste Mengen Erdgas. Auf seinem Rücken misst das Gasspürgerät das Luftgemisch und schlägt sofort aus, sollte auch nur ein Minimum an Erdgas in der Luft sein. Der zuständige Koordinator Ronny Krüger erläutert: „Erdgas an sich ist geruchslos. Aus Sicherheitsgründen ist ihm ein Geruchsstoff beigemischt, sodass es beim Austritt nach verfaulten Eiern riecht. Unser Gasspür-Experte kann die allerkleinsten Mengen Erdgas finden, die wir gar nicht riechen könnten.“ Die „Supernase“ kann also Erdgas besser erschnüffeln als jeder Mensch.

Gesamte Strecke wird zu Fuß abgelaufen

Der Gasspürer kann, wenn sein Gerät ausschlägt, das Leck unter der Erde lokalisieren. Gasversorgung Wismar Land kümmert sich um die Beseitigung des Schadens. 120 Kilometer Gasleitungen werden auf diese Weise im Jahr 2022 im Landkreis Nordwestmecklenburg überprüft. „Dies ist eine Tätigkeit mit sehr hoher Verantwortung“, weiß Ronny Krüger. „Daher müssen die eingesetzten Fachmänner ihr Zertifikat regelmäßig auffrischen.“

Neben seiner „Supernase“ hat der Gasspürer übrigens auch durchtrainierte Beine – denn er legt die gesamte Strecke zu Fuß zurück. Ein Tablet zeigt ihm die Lage der unterirdischen Leitungen an, die er akribisch abläuft. „Der Fachmann muss auch die Grundstücke betreten, um die Hausanschlussleitungen auf Sicherheit zu überprüfen. Er muss aber nicht die Häuser betreten“, so Ronny Krüger. Die Mitarbeiter können sich entsprechend ausweisen. Da der Gasspürer alleine auf den Straßen unterwegs ist und er die nötigen Mindestabstände einhält, wird diese wichtige Sicherheitsüberprüfung auch in Zeiten der Corona-Pandemie verlässlich durchgeführt.

Hier schnüffelt die „Supernase“

In den folgenden Städten und Gemeinden schnüffelt die Supernase: Am Schwarzen Busch, Fährdorf, Fährdorf-Ausbau, Gollwitz, Kirchdorf, Malchow und Oertzenhof auf der Insel Poel, Groß Strömkendorf, Heidekaten, Hohen Viecheln, Losten, Martensdorf, Neuburg, Niendorf, Proseken, Steinhausen, Stove, Vorwerk, Wodorf und Zierow.

Seit 1991 betreibt die Gasversorgung Wismar Land GmbH das Erdgasverteilnetz für das Wismarer Umland im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Wismar. Das Unternehmen stellt das Gasnetz für die Versorgung von zehn Gemeinden und der Stadt Neukloster mit umweltfreundlichem Erdgas zur Verfügung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Versorgung der Heizhäuser des Zweckverbandes Wismar mit deren Fernwärmenetzen.

