Nordwestmecklenburg: Geflügelpest jetzt auch bei einem Wildtier entdeckt

Wismar

Die Geflügelpest breitet sich im Landkreis Nordwestmecklenburg weiter aus. Nachdem bereits zwei Hobbyhaltungen in Wismar und der Gemeinde Hohenkirchen betroffenen waren, gibt es nun auch den erster Nachweis bei einem Wildvogel. Am Wariner See ist eine tote Graugans gefunden worden und positiv auf das Virus getestet worden.

Landrat Tino Schomann mahnt zu mehr Vorsicht: „Wir müssen von einer weiten Verbreitung des Virus in der Wildvogelpopulation ausgehen. Geflügelhalter müssen ihre Tiere schützen und sich an die angeordneten Biosicherheitsmaßnahmen halten.“

Die beiden Hobbyzüchter mussten nach dem Virus-Befund auch ihre noch lebenden Tiere töten lassen – insgesamt 74 Hühner, Enten und Gänse.

Bei Fragen stehen den Geflügelhaltern Mitarbeiter des Veterinäramtes telefonisch zur Verfügung unter der Nummer 03841 / 3040 3901. In Notfällen ist über die Leitstelle Westmecklenburg (0385 / 50000) der Bereitschaftsdienst der Amtstierärzte erreichbar. Weitere Informationen gibt es auch hier: https://www.nordwestmecklenburg.de/de/tiere.html

Von OZ