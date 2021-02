Nordwestmecklenburg: Hausärzte haben schon Hunderte in der eigenen Praxis geimpft

Wismar

Der kleine Ort Neuburg sorgt in diesen Tagen bundesweit für Aufsehen. Denn in dem Dorf bei Wismar werden die ersten Senioren gegen Covid-19 geimpft – und zwar in der Hausarztpraxis von Allgemeinmediziner Dr. Fabian Holbe. In Nordwestmecklenburg ist somit ein Pilotprojekt angelaufen, das schnell Nachahmer finden könnte. Ziel ist es, den vielen älteren Menschen, die langen Wege in die Impfzentren zu ersparen und sich direkt beim Hausarzt impfen zu lassen.

Offizieller Start des Testprojekts mit viel Medienrummel war zwar am Mittwoch. De facto wurden aber schon knapp 350 Nordwestmecklenburger in acht Arztpraxen geimpft. Zwei weitere Praxen sollen in den nächsten Tagen dazukommen. Die Idee habe Fabian Holbe in die Koordinierungsgruppe zum Impfen des Landkreises eingebracht. Demnach sollen über 80-Jährige im Kreis, die noch im eigenen Zuhause leben – es sind im Nordwestkreis immerhin etwa 11 500 Menschen – auch die Möglichkeit haben, sich in einer Praxis impfen zu lassen. Der Weg zur Impfung solle nach Möglichkeit nicht weiter als 15 Kilometer sein. Holbe hatte zuvor zusammen mit weiteren Landärzten in Impfteams Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen geimpft.

Schwesig: Hausärzte spielen bei Pandemiebekämpfung entscheidende Rolle

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die das Projekt am Mittwoch in Neuburg vor Journalisten vorstellte, zählte einige Vorteile dieses Vorgehens auf: „Die Menschen sollen ihre Impfung dort bekommen, wo sie eine Vertrauensperson haben – und das sind bei uns oft die Haus- und Landärzte.“ Diese würden bei der Bekämpfung der Pandemie eine entscheidende Rolle spielen.

Das Angebot haben auch Werner und Waltraut Burmeister am Mittwoch angenommen. Die beiden 87- und 82-jährigen Nordwestmecklenburger waren am Mittwoch zwei von insgesamt 18 Patienten, die in der Gemeinschaftspraxis in Neuburg ihre erste von zwei Impfungen bekommen haben. „Die Zahl der Impfungen ist noch gering“, sagt Arzt Fabian Holbe. Ab kommender Woche sollen es dann aber schon 24 Patienten sein, die den Biontech-Pfizer-Impfstoff bekommen.

Neuburgs Bürgermeister Bernd Hartwig (CDU) betont zudem: „Wir haben noch einen schwierigen Weg vor uns, aber bislang alles ganz gut überstanden. Dass jetzt in unserer Hausarztpraxis geimpft wird, ist ein historischer Moment.“

In diesen Praxen wird in NWM geimpft In Nordwestmecklenburg sind zwei Impfzentren eingerichtet – in Wismar und Grevesmühlen. Allerdings ist bislang nur das in Wismar an zwei Tagen in der Woche geöffnet. Inzwischen haben sich zehn Hausarztpraxen bereit erklärt, gegen Covid-19 zu impfen. Mit dabei sind: Praxis Bremer in Bobitz, Praxis Forbig in Kalkhorst, Praxis Ganssauge und Dagge in Lübstorf, Praxis Holzapfel und Tafazzoli in Carlow, Praxis Lenke in Lützow, Praxis Lemke in Neukloster, Praxis Müller und Holbe in Neuburg, Praxis Sommerfeld und Rehbein in Schönberg, Praxis Thiess in Gadebusch und Praxis Abenius-Weyer und Jacoby auf der Insel Poel.

Die zehn Hausarztpraxen, die sich in Nordwestmecklenburg an dem Projekt beteiligen, fungieren dabei als Außenstellen der beiden Impfzentren im Kreis in Wismar und Grevesmühlen. Sie sind keine reinen Impfpraxen und auch dort gilt: Nur wer eine Einladung vom Land und einen Termin über die Landeshotline gemacht hat, bekommt eine Impfung. Bislang ist der Impfbetrieb zudem nur in einem der beiden Impfzentren im Kreis – in Wismar – angelaufen. Dort werden an zwei Tagen in der Woche Bürger geimpft.

MV hat höchste Impfquote bundesweit

Seit dem 1. Februar wurden in Nordwestmecklenburg rund 4250 Erstimpfungen und 1840 Zweitimpfungen verabreicht. Begonnen hatte der Kreis am 28. Dezember mit den Impfungen. In 57 Einrichtungen, darunter Alten- und Pflegeheime, mussten rund 3600 Bewohner und Mitarbeiter geimpft werden.

Mecklenburg-Vorpommern hat mit knapp 3,6 Prozent die bundesweit höchste Impfquote. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig begründet dies vor allem damit, dass MV generell eine gute Tradition im Impfen pflege und die Strategie der Landesregierung bei der Pandemiebekämpfung immer auf das Impfen abzielte. Sie betont aber auch, dass das Nordwestmecklenburger Modell weiter ausgerollt werden könne, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung stünde.

