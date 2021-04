Wismar

Am Dienstag meldet das Gesundheitsamt 50 Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg. Damit befinden sich aktuell 298 Menschen mit einer Infektion in Quarantäne. Hinzu kommen 1106 weitere Quarantänefälle als Kontaktpersonen bzw. Reiserückkehrer. Die Inzidenz im Kreis steigt um 31,2 auf 135,4, den bislang höchsten Wert in Nordwestmecklenburg.

Unter den Fällen von Dienstag bildet sich entsprechend der Anzahl ein weites Feld ab: Betroffen ist der stationäre und mobile Pflegebereich mit sechs Fällen, zwei Beschäftigten und vier Gepflegten. Außerdem gibt es zehn positive Fälle bei Kindern und Jugendlichen unter 13 Jahren. In vier Fällen wurden die Infektionen entdeckt, weil die Kinder Erkältungssymptome hatten und die Eltern sie wegen der verschärften Kita-Regelungen testen lassen mussten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die weiteren Neuinfektionen stammen aus familiären und beruflichen Umfeldern. Meist handelt es sich um Einzelinfektionen. Bei einem Lieferdienst für Essen sind nach einem bereits bekannten Fall drei weitere positiven Kontaktpersonen in der Belegschaft dazugekommen.

Zwei Allgemeinverfügungen

Wie schon in den vergangenen Tagen sind auch wieder viele Kinder in Quarantäne geschickt worden. Diesmal hat es die Kita Puschel in Renzow getroffen. Sechs Erzieherinnen und 30 Kinder aus der Kita und dem Hortbereich müssen bis zum 22. oder 23. April zu Hause bleiben, nachdem eine beschäftigte Person positiv getestet wurde.

Eine weitere Verfügung wurde für die Heinrich-Heine-Schule in Gadebusch erlassen nach zwei positiven Tests bei Schulkindern. Die Verfügung gilt für alle Lehrkräfte und Schüler der Klasse 2b, die am 8. oder 9. April im Unterricht waren, sowie für alle anderen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 2, die am 8. April an der Schulspeisung teilgenommen haben. Hier gilt die Quarantäne bis zum 23. April. Ebenfalls betroffen sind Lehrer und und Schüler der Klasse 5a, die am 12. April in der Schule waren. Sie müssen bis zum 26. April zu Hause bleiben.

Von oz