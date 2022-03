Nordwestmecklenburg: Hunderte neue Infektionen und ein Todesfall

Wismar

Die täglichen Zahlen der Corona-Neuinfektionen bleiben im Landkreis Nordwestmecklenburg extrem hoch: Nach 396 Fällen am Montag, 1240 am Dienstag und 787 am Mittwoch sind am Donnerstag weitere 631 Neuinfektionen sowie ein Todesfall dazugekommen. Das sind 1954 Meldungen innerhalb von vier Tagen.

Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt leicht ab auf 5,1. Die Infektionsinzidenz in Nordwestmecklenburg steigt erneut auf 2319,4. Ebenso steigt die Belastung der Intensivkapazitäten durch Covid für den Landkreis auf 16,4 Prozent. Durch die Steigerungen wird Nordwestmecklenburg heute den ersten Tag wieder in Stufe Rot der Corona-Ampel eingruppiert. In Mecklenburg-Vorpommern gelten landesweit die Regelungen der Corona-Warnstufe Rot. Damit auch in Nordwestmecklenburg.

In ganz Mecklenburg-Vorpommern wurden heute 6.688 Neuinfektionen und neun Todesfälle erfasst. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz sinkt leicht auf 10,3 und die Infektionsinzidenz steigt über die 2000er-Marke auf 2033,6. Die Belastung der der Intensivkapazitäten in MV durch Covid-Fälle steigt auf 15,3 Prozent, bei einer Gesamtauslastung von 84,2 Prozent.

Von OZ