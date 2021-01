Wismar

Fred Knuth ist Rettungsassistent – seit 32 Jahren. Sein Rettungswagen ist in Klütz stationiert. Von der kleinen Stadt in Nordwestmecklenburg fahren er und seine Kollegen los, um kranken Menschen zu helfen. Bei ihren Einsätzen wissen die Mädchen und Jungen nie, was auf sie zukommt. Doch in der Corona-Zeit ist eines immer möglich: Die Patienten könnten mit dem Virus infiziert sein. Zwar ist im Rettungswagen keine Zeit für Angst, sich anzustecken. „Aber Gedanken mache ich mir schon, vor allem wenn ich weiß, dass der Patient an Corona erkrankt ist“, gibt der 62-Jährige zu. Und weil er mit sehr vielen Menschen zu tun hat, ist er einer der Ersten, die sich im neuen Impfzentrum in Wismar eine Spritze in den Oberarm setzen lassen.

Zwei Impfungen pro Person

„Ich habe nicht lange überlegen müssen. Je mehr Leute geimpft sind, desto schneller ist die Pandemie vorbei“, ist Fred Knuth überzeugt. Insgesamt 70 Rettungskräfte sind am 12. Januar, dem ersten Betriebstag im Zentrum, für eine Impfung angemeldet gewesen. Die Bereitschaft, sich auf diese Weise gegen die Ansteckung mit dem Virus zu schützen, sei groß bei seinen Mitarbeitern, berichtet Florian Haug, Leiter des Eigenbetriebs Rettungsdienst im Landkreis. Etwa 80 Prozent aller Angestellten hätten sich nach dem ersten Aufruf dazu bereiterklärt. Rettungskräfte werden wie Menschen über 80 Jahre bundesweit als Erste geimpft. Die Termine für die Senioren werden zentral vom Land vergeben, erklärt Florian Haug. Sie würden per Post informiert und müssten sich dann bei einer Telefon-Hotline melden. Dort bekommen sie dann Termine für die erste und zweite Impfung. Frühestens nach 21 Tagen und spätestens nach 42 Tagen sollte die zweite Impfung erfolgen, damit der Schutz wirksam ist.

700 Impfungen pro Tag möglich

Das Wismarer Impfzentrum befindet sich in der Störtebekerstraße 2 Quelle: Kerstin Schröder

Das Impfzentrum des Landkreises Nordwestmecklenburg befindet sich in der geriatrischen Tagesklinik des Sana-Hanse-Klinikums – nur wenige Meter vom Krankenhaus entfernt in der Störtebekerstraße 2. Mit Unterstützung des Hausärzteverbandes Nordwestmecklenburg, der Bundeswehr und des Deutschen Roten Kreuzes können täglich bis zu 700 Impfdosen verabreicht werden – wenn genügend Nachschub vorhanden ist. Zurzeit kann der Kreis pro Woche über 1000 Impfdosen des Herstellers BionTech-Pfizer verfügen. Die werden seit Ende Dezember bereits in Alten- und Pflegeheimen verabreicht. Ihre rund 4000 Bewohner und Mitarbeiter im Kreis müssen damit versorgt werden – jeweils zweimal. „Deshalb hoffen wir, dass bald mehr Impfdosen bekommen“, sagt Landrätin Kerstin Weiss ( SPD). Ziel von Florian Haug ist es, möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen.

Vorgang mit sechs Stationen

Im Impfzentrum verläuft ein Vorgang über sechs Stationen: Bei der Anmeldung wird geprüft, ob tatsächlich ein Termin vorliegt. „Hier kann nicht jeder vorbeikommen, der gerade Zeit hat, man braucht einen über die Telefon-Hotline vereinbarten Termin“, erklärt Florian Haug. Im Wartebereich müssen dann Unterlagen ausgefüllt werden, ob Allergien oder Kreislaufprobleme vorliegen. Weiter geht es mit der Registrierung. Dort werden die Papiere noch mal geprüft und die Daten ins System des Robert-Koch-Instituts eingegeben sowie Impfpass oder -karte ausgefüllt. Im Impfzimmer werden noch offene Fragen mit dem Arzt geklärt und die Dosis verabreicht. Insgesamt stehen fünf dieser Zimmer zur Verfügung. Danach geht es wieder in einen Wartebereich für etwa 15 Minuten – zur Beobachtung, falls Nebenwirkungen auftreten. Zum Schluss wird der Termin für die zweite Impfung festgehalten. Das ganze Prozedere erfolgt im Einbahnstraßen-System und dauert insgesamt etwa 40 Minuten – je nachdem, wie lange man sich danach im Wartebereich erholt.

Anfahrtswege verkürzen

Am Eingang des Zentrums steht Sicherheitspersonal. Im Inneren helfen neun Bundeswehrsoldaten aus sowie viele Hausärzte aus dem Kreis und medizinisches Personal. Landrätin Kerstin Weiss freut sich über die personelle Unterstützung und die Hilfe vieler Freiwilliger. Damit nicht alle Nordwestmecklenburger lange Wege in die großen Impfzentren nach Wismar und Grevesmühlen fahren müssen, soll in acht Hausarztpraxen künftig geimpft werden: in der Praxis Sommerfeld in Schönberg, in der Praxis Lemke in Lützow, in der Praxis Lemke in Neukloster, in der Praxis in Neuburg, in der Praxis Forbig in Kalkhorst, in der Praxis Bremer in Bobitz, in der Praxis Ganssauge/Dagge in Lübstorf sowie in der Praxis Holzapfel/Tafazzoli in Carlow. „Viele ältere Menschen haben dann kürzere Wege“, nennt Kerstin Weiss einen Vorteil. Die Gespräche zu den Praxis-Impfungen mit dem Land laufen. Sobald es grünes Licht gibt, dass auch dafür Termine über die Landes-Hotline vergeben werden, und genügend Impfstoffe vorhanden sind, soll es losgehen. „Geimpft wird dort aber nur an bestimmten Tagen und ebenfalls nur mit Terminen“, betont Florian Haug. Das Impfzentrum könnte täglich geöffnet werden – zurzeit ist es nur mittwochs und donnerstags der Fall, weil der Kreis momentan nur 1000 Impfdosen in der Woche bekommt.

Landrätin Kerstin Weiss und Dr. Fabian Holbe zeigen die Karte, auf der die Impfstandorte im Kreis markiert sind. Quelle: Kerstin Schröder

Von Kerstin Schröder