Nordwestmecklenburg: Jugend befragt die Landratskandidaten

Wismar

Unter dem Motto „Jugend fragt nach!“ veranstaltet der Kreisjugendring Nordwestmecklenburg am 13. und 15. April Gesprächsrunden mit den Kandidaten der bevorstehenden Landratswahl. Kinder und Jugendlichen des Jugendrats Nordwestmecklenburg und des Kinder- und Jungendparlaments der Hansestadt Wismar treffen auf die vier Bewerber. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage: „Wie kann die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommunalpolitik des Landkreis Nordwestmecklenburgs in Zukunft mitgestaltet und ausgebaut werden?“ Unter Berücksichtigung der derzeitigen Umstände findet das Zusammentreffen digital statt, kann aber bei Youtube (Kanal: Kreisjugendring Nordwestmecklenburg) im Livestream mitverfolgt werden.

Am 13. April sind Kerstin Weiss (SPD) und Jörg Bendiks (Die Linke) von 18 bis 20 Uhr zu Gast und am 15. April Tino Schomann (CDU) und Timon Wilke von 16 bis 18 Uhr dabei.

Von OZ