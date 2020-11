Wismar

20 neue Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt des Kreises Nordwestmecklenburg am Freitag. Das sind zwar weniger Fälle, als in den letzten Tage gemeldet, der Inzidenzwert steigt jedoch weiter an für den Nordwestkreis. Er liegt nun bei 85,2 – das ist landesweit mit Abstand der höchste Wert. Als nächstes folgt der Kreis Vorpommern-Greifswald mit 69,2. Der Wert bildet die Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ab. Bei einem Wert von über 50 gilt ein Landkreis als Risikogebiet.

Derzeit sind 189 Menschen in Nordwestmecklenburg als infiziert in Quarantäne und insgesamt 2150 Menschen als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Diese Zahl ist um einiges gesunken. Noch am Donnerstag waren etwa 2400 Menschen in Quarantäne.

„Eine Erleichterung ist, dass der Landkreis am heutigen Tage keine weiteren Quarantäne-Anordnungen für Schulen oder andere Einrichtungen erlassen musste“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Zwar seien zwei Schüler verschiedener Schulen positiv geworden, diese befanden sich aber bereits als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Nahezu alle restlichen Fälle sind familiären Zusammenhängen zuzuordnen.

Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) teilte bereits am späten Donnerstagabend in einer Videobotschaft mit: „Wir haben im Land eine Spitzenposition eingenommen, die wir nie haben wollten.“

Aufgrund der steigenden Fallzahlen - trotz "Lockdown light"-meldet sich Landrätin Kerstin Weiss in einer Videobotschaft und bittet die Bürgerinnen und Bürger eindringlich, sich an die Appelle der Bundesregierung zu halten. Am 25.11. wollen die Regierungsspitzen noch einmal tagen. Eine Verlängerung und Intensivierung der Maßnahmen zeichnet sich ab. Posted by Landkreis Nordwestmecklenburg on Thursday, November 19, 2020

In dem Video dazu appelliert sie: „Wir müssen von diesen hohen Zahlen runter. Ich habe es schon mehrfach gesagt: Es liegt an jedem einzelnen.“ Sie bittet die Nordwestmecklenburger, den Landkreis bei der Pandemiebekämpfung zu unterstützen und durchzuhalten. „Wir wollen den Lockdown nicht verlängern“, betonte sie zudem. Sie bittet die Bürger in dem Video zudem eindringlich, sich auch an die Appelle der Bundesregierung zu halten. Am 25. November wollen die Regierungsspitzen noch einmal tagen. Eine Verlängerung und Intensivierung der Maßnahmen würden sich abzeichnen.

