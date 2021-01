Grevesmühlen

Das vielleicht schwerste Jahre ihrer Karriere als Landrätin von Nordwestmecklenburg liegt hinter Kerstin Weiss. Corona hat 2020 seinen Stempel aufgedrückt. Jetzt wendet sie sich an die Bewohner in ihrer Neujahrsansprache.

„Alles wurde von der Covid-19-Pandemie überschattet, der größten weltweiten Gesundheitskrise seit fast genau 100 Jahren. Sie machte 2020 zu einem sehr denkwürdigen Jahr, an das man sich noch lange erinnern wird und bei dem wir, glaube ich, alle froh sind, dass es vorbei ist“, so Kerstin Weiss, die den Menschen ihr Beileid ausspricht, die „durch die Pandemie oder damit verbundene Umstände einen geliebten Menschen verloren haben. Meine Gedanken sind aber auch bei denjenigen, die selbst gesundheitlich in Mitleidenschaft gezogen worden sind“.

Anzeige

Anerkennung der Arbeit in den Einrichtungen und Behörden

„Mein Dank und meine Anerkennung gilt allen Beschäftigten im Gesundheitsbereich. Mitarbeiter, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen, Rettungsdiensten und vielen anderen Einrichtungen arbeiten, sind an vorderster Front und leisten Übermenschliches.“ Das habe mehr als Applaus verdient, betont sie. „Auch den Lehrerinnen und Lehrern, den Betreuungskräften in den Kitas und den Polizistinnen und Polizisten danke ich für ihren Einsatz unter oft schwierigen Bedingungen.“ Nordwestmecklenburg war zumindest im ersten Lockdown im Frühjahr weitgehend verschont geblieben, die Zahlen waren niedrig, die Stadt Grevesmühlen selbst blieb wochenlang ohne einen einzigen Fall. Das änderte sich im Herbst grundlegend. Inzwischen sind die Zahlen auch in Nordwestmecklenburg deutlich gestiegen.

Lesen Sie auch:

Deutliche Kritik in Richtung Corona-Leugner

Kerstin Weiss geht auch auf den Widerstand ein, der aus einigen Teilen der Bevölkerung kommt. „Und Sie haben sich auch nicht von den wenigen lauten und teils verhöhnend wirkenden Stimmen beirren lassen, die in sozialen Netzwerken oder auf Demonstrationen Panik und Falschinformationen verbreitet haben.“ Berechtigte Kritik an einzelnen Maßnahmen und Umsetzungen sei immer möglich und diskutieren könne man über alles. „Aber die Pandemie zu leugnen, die Erkrankung so vieler Menschen und das Leid der Angehörigen zu negieren, hat mich oft sprachlos gemacht.“ Sie wirbt vielmehr um Verständnis für die Arbeit in der Politik und den Behörden. Denn auf allen staatlichen Ebenen, ob nun Bund, Länder, Landkreise sowie Städte und Gemeinden, seien sehr viele Entscheidungen zum Schutz der Gesundheit getroffen worden. „Das fiel oft schwer, denn niemand hatte Erfahrung in der Bekämpfung einer solchen Krise. Sind es die richtigen Maßnahmen? Schießt man über das Ziel hinaus oder ist es noch zu wenig?“ Wichtig seien die enge Abstimmung und die gemeinsame Umsetzung gewesen.

Hilfe durch die Bundeswehr

Die Krise hat auch dafür gesorgt, dass die Strukturen in den Behörden hinterfragt und neu aufgestellt werden mussten. „Neben dem Wechsel von Präsenz- und Homeoffice sowie der Umsetzung von Hygienemaßnahmen mussten große Teile der Verwaltung zur Pandemiebekämpfung umstrukturiert werden, Mitarbeiter wurden von ihren eigentlichen Aufgaben abgezogen und unterstützen die engagierte Arbeit des Gesundheitsamtes, die Quarantänebetreuung und das Bürgertelefon, teilweise seit Monaten“, beschreibt Kerstin Weiss die vergangenen Wochen. Durch die Hilfe der Bundeswehr, des DRK und des Wismarer Klinikums sowie zahlreicher ehrenamtlicher Kräfte konnten inzwischen Abstrich- und Impfzentren aufgebaut werden. Auch die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises stellte ihre Arbeit um und richtete parallel zum Bürgertelefon eine Hotline für Unternehmen ein. Dort gab es einen Überblick über die unterschiedlichen Wirtschaftshilfen, Rettungsschirme und Fördertöpfe sowie Hilfestellung zu Anträgen, Erstberatungen und Kontakten zu Ansprechpartnern.

Die erhoffte Öffnung zu Weihnachten musste ausfallen

Auch Kerstin Weiss hat die Weihnachtsfeiertage im kleinsten Kreise verbracht mit nur sehr wenigen Kontakten zu ihrer Familie. „Schön war es trotzdem und eine Zeit der Besinnung auf die Dinge, die uns so selbstverständlich erscheinen, die es aber nicht sind: Sicherheit, Gemeinschaft und Gesundheit.“ 2020 sei nun Geschichte, die Pandemie leider noch nicht. „Aber es gibt eine Perspektive, ein Licht am Ende des Tunnels. Die ersten Impfstoffe sind zugelassen.“ Den Landkreis erreichten die ersten Impfdosen am 27. Dezember, einen Tag später begann mit Unterstützung der Hausarztpraxen das Impfen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis. Die Impfzentren sollen in der ersten Januarwoche mit der Arbeit beginnen. Unklar ist allerdings noch, wann genügend Impfdosen bereitstehen. „Bis dahin müssen wir alle noch ein wenig durchhalten und vor allem nicht nachlässig werden. Wir müssen gemeinsam die Kraft finden, die Zeit bis hierhin zu überstehen“, so die Landrätin.

Von Michael Prochnow