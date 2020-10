Grevesmühlen

Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen und der Personen, die sich in Quarantäne begeben müssen, hat in dieser Woche einen Rekordwert in Nordwestmecklenburg erreicht. Mehr als 400 Personen mussten beispielsweise nach den jüngsten Fällen – unter anderem an zwei Schulen – in häusliche Quarantäne.

Deshalb richtet Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) einen Appell an die Einwohner des Landkreises, sich vor- und umsichtig zu verhalten, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. „Helfen Sie mit“, so die Landrätin im Rahmen des Unternehmerfrühstücks in Grevesmühlen, das die Stadt zusammen mit dem Unternehmerverband ausgerichtet hatte und das aus Hygienegründen in der Mehrzweckhalle im Ploggenseering stattfand.

Kritik an Verschwörungstheorien und Maskenverweigerern

Kerstin Weiss machte zudem deutlich, was sie von Verschwörungstheorien und Maskenverweigerern hält. „Ich finde es unglaublich, was da an absurden Theorien kursiert, für die es überhaupt keine Grundlage gibt.“ Wer immer noch der Meinung sei, die Pandemie und das Virus seien erfunden und von langer Hand vorbereitet, der gefährde nicht nur sich, sondern vor allem die Menschen um sich herum. „Wir können nur gemeinsam dafür sorgen, dass wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen. Dafür müssen wir alle Einschränkungen hinnehmen.“

Denn die Erfahrung des Gesundheitsamtes der vergangenen Wochen zeige, dass vor allem Reiserückkehrer und private Feiern für die lokalen Ausbrüche verantwortlich seien. „Wir wissen doch alle, was auf einer privaten Feier nach ein paar Stunden passiert, da werden die Hygiene- und Abstandsregeln dann irgendwann zur Nebensache. Aber genau das darf nicht sein“, so die Landrätin.

Bundeswehr hilft in Nordwestmecklenburg

Inzwischen hat der Landkreis ein Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr gerichtet. Wie Kerstin Weiss mitteilte, seien mittlerweile drei Bundeswehrsoldaten eingetroffen, die das Corona-Team der Verwaltung unterstützen würden. Ende der Woche registrierte der Landkreis 30 infizierte Personen, 431 Menschen befanden sich in Quarantäne, mehr als die Hälfte davon sind Kontaktpersonen, die übrigen sind Reiserückkehrer.

