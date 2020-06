Nordwestmecklenburg: Mehr Unfälle, aber weniger Verletzte

Wismar

Wo kracht es am häufigsten auf den Straßen und warum? Mit diesen Fragen beschäftigt sich regelmäßig die Unfallkommission des Landkreises Nordwestmecklenburg. Zweimal im Jahr treffen sich die Mitglieder und analysieren besonders auffällige Bereiche des Straßennetzes anhand der Unfallstatistik. Hier gibt es einen positiven Trend: Zurzeit gibt es 17 auffällige Bereiche, 2016 sind es noch 24 gewesen – obwohl der Verkehr zugenommen hat.

Auf der letzten Sitzung, die am 16. Juni, stattfand, wurde unter anderem über die Strecke der Bundesstraße 208 zwischen dem Abzweig Dechow bis zur Landesgrenze nach Schleswig-Holstein beraten. Hier gab es in der jüngeren Vergangenheit zwei Unfälle mit schwer verletzten Personen. In beiden Fällen kamen die Fahrer von der Straße ab und stießen gegen Alleebäume. Um solche Unfälle zukünftig zu verhindern, sollen dort nun Schutzplanken installiert werden. Das hat die Kommission beschlossen. Das Straßenbauamt Schwerin soll die Maßnahme schnellstmöglich umsetzen.

Anzeige

Verkehrsexperten aus verschiedenen Bereichen

Auch durch solche Maßnahmen wie diese ist die Anzahl verunglückter Verkehrsteilnehmer im Landkreis in den vergangenen 20 Jahren deutlich zurückgegangen. Der Trend hat 2019 angehalten. Hier ist die Zahl im Vergleich zu 2018 von 752 auf 742 Personen gesunken. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ist 2019 hingegen leicht auf rund 5500 angestiegen, nach 5390 im Vorjahr.

Weitere OZ+ Artikel

Der Unfallkommission gehören Vertreter der Polizeiinspektion Wismar, des Straßenbauamtes Schwerin sowie Verkehrsexperten der Kreisverwaltung an. Mathias Diederich, 1. Stellvertreter der Landrätin, dankt den Mitgliedern der Unfallkommission für ihre Arbeit. „Die Mitglieder der Unfallkommission arbeiten eng zusammen, um die Verkehrssicherheit im Landkreis zu erhöhen. Der Erfolg zeigt sich auch an der Anzahl der Unfallhäufungsstellen“, so Diederich.

Von OZ