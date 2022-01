Wismar

Mit 181 registrierten Neuinfektionen am Samstag und 23 Neuinfektionen am Sonntag zählt der Landkreis Nordwestmecklenburg am Wochenende wieder mehr als 200 neue Coronafälle – genauer gesagt 204. Die Inzidenz liegt derzeit bei 1183,1. Im Vergleich zu Samstag mit 1174,2 ein leichter Anstieg. Damit hat Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern wieder einen traurigen Rekord erreicht. Nur Schwerin ist mit 1016,6 noch vierstellig. Nichtsdestotrotz bleibt Nordwestmecklenburg als einziger Landkreis in der risikogewichtigen Einstufung auf Gelb.

MV-weit waren am Wochenende 2388 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Inzidenz liegt bei 788,1. In keinem Landkreis entspannt sich die Lage.

Von OZ