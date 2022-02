Wismar

Es geht dreistellig weiter: Auch am Freitag sind in Nordwestmecklenburg viele Corona-Neuinfektionen gemeldet worden – insgesamt 389. Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt konstant bei 3,2. Die Belastung der Intensivbetten durch Covid-Patienten im Klinikcluster sinkt leicht auf 7,4 Prozent. Die Infektionsinzidenz beträgt 1574,9.

Damit sind in der ersten Februarwoche bereits 2178 neue Corona-Fälle im Landkreis registriert worden: 181 am Montag, 618 am Dienstag, 486 am Mittwoch und 504 am Donnerstag. Außerdem hatte es am Montag einen Todesfall gegeben, der in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung stand.

In der risikogewichteten Stufenkarte steht der Landkreis weiter auf Stufe Orange. Landesweit sind am Freitag 3585 Neuinfektionen und fünf Todesfälle gemeldet worden. Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt weiter fast konstant bei heute 7,9. Die Auslastung der Intensivkapazitäten durch Covid19-Patienten beträgt 11,1 Prozent, die Gesamtauslastung 83,8 Prozent. Die Infektionsinzidenz im Bundesland liegt nun bei 1250,1.

