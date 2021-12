Nordwestmecklenburg: Mehr als 500 Neuinfektionen in einer Woche

Wismar

Seit Freitag, dem 3. Dezember, verzeichnete das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 102 neue Fälle von Covid19 im Landkreis. Am Samstag waren es 92, am Sonntag kam kein weiterer hinzu und am Montag wurden zehn Neuinfektionen gemeldet.

Die Infektionsinzidenz im Landkreis beträgt damit heute 326,6, die Hospitalisierungsinzidenz sinkt auf 2,5 und die ITS-Auslastung beträgt 7,7 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg auf Stufe gelb. Es gelten aber die Regeln der Stufe orange.

Insgesamt hat es in der zurückliegenden Woche 526 neue Corona-Fälle im Landkreis gegeben. Hier die Aufstellung nach Amtsbereichen: Ganz oben steht die Hansestadt Wismar mit 179 Neuinfektionen. Dahinter folgen das Schönberger Land (98), Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen (57) und Neukloster-Warin (46). Weit weniger Fälle vermeldeten das Amt Gadebusch und der Klützer Winkel (jeweils 29), Lützow-Lübstorf (28), Grevesmühlen-Land (24), die Stadt Grevesmühlen (19) und das Amt Rehna (18).

Nur zwei Regionen sind einstellig

Einstellig geblieben sind nur zwei Regionen: das Amt Neuburg mit zwei Neuinfektionen und die Gemeinde Ostseebad Insel Poel mit drei.

Ab sofort findet der Betrieb im Impfstützpunkt in Wismar wochentags wieder mit Terminanmeldung statt (ebenfalls dienstags im Luise-Reuter Saal in Grevesmühlen). Bereits seit letzter Woche hat das Land die zentrale Anmeldehotline dafür wieder in Betrieb genommen. Unter der Nummer 0385 / 2027 1115 können Termine gemacht werden, das ist auch über das Online-Portal www.corona-impftermin-mv.de möglich.

Von OZ