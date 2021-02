Nordwestmecklenburg: Mehrere Handwerker mit Corona infiziert

Wismar

Wieder gibt es zahlreiche neue Corona-Infektionen in Nordwestmecklenburg. Am Donnerstag sind dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 26 positive Fälle gemeldet worden. Zeitgleich haben nur sechs ehemals infizierte Personen die Quarantäne verlassen können. So erhöht sich die Zahl der aktiven Infektionen um 20 auf 192. Hinzu kommen 505 Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden. Die Inzidenz steigt damit erneut ein Stück an auf jetzt 87,7.

Weitere Infektionen im Lebensmittelbetrieb

Das Fallgeschehen in Nordwestmecklenburg ist nach wie vor vielfältig, kleinteilig und nicht auf größere Ausbrüche zentriert. Rund ein Drittel der Neuinfektionen ist bereits als Kontaktperson in Quarantäne gewesen. So hat sich in Wismar das Infektionsgeschehen um den betroffenen Lebensmittelbetrieb mit einem weiteren Fall fortgesetzt – genauso wie das Geschehen in einer Tagesbetreuungseinrichtung mit zwei weiteren Fällen und einem Fall im direkten Umfeld.

Auch eine positive Studentin der Hochschule ist positiv auf der Corona-Virus getestet worden, sie hatte aber keinen Kontakt zu dem anderen Studenten aus den vergangenen Tagen.

Mehrere Handwerker positiv getestet

Neben familiären Umfeldern, die vor allem bei engen Kontakten in größeren Familienverbunden eine Rolle spielten, gibt es auch in beruflichen Umfeldern mehrere Ansteckungen. So zum Beispiel in einem Büroumfeld in Boltenhagen, wo ein positiver Fall von gestern heute einen weiteren aus dem Büro sowie zwei Angehörige nach sich gezogen hat. Auch mehrere Handwerker aus verschiedenen Gewerken wurde heute als positiv vermeldet.

Betroffen ist wieder auch der Standort der Kreisverwaltung in der Malzfabrik in Grevesmühlen mit einer infizierten Person und einem Kollegen, der als Kontaktperson zunächst in häusliche Quarantäne geht.

Die Zahl der britischen Virusmutation in Nordwestmecklenburg hat sich weiter erhöht auf nun 127 Fälle.

Von OZ