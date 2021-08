Nordwestmecklenburg: Mobile Impfteams kommen nach Wismar und Klütz

Wismar/Klütz

Seit Anfang Juli sind mobile Impfteams im Landkreis Nordwestmecklenburg unterwegs. Täglich steuern sie einen anderen Amtsbereich an, um vor Ort Impfungen mit dem Biontech-Impfstoff ohne Terminanmeldung anzubieten. Ergänzt werden die Aktionen durch weitere Impftermine – wie am kommenden Samstag, 21. August, in Wismar und Klütz.

Ein mobiles Team wird sich am Vormittag von 9 bis 13 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz einfinden. Von 15 bis 19 Uhr bietet es Impfungen während der Festspiele MV auf Schloss Bothmer in Klütz an. Angesprochen sind auch junge Menschen. Biontech ist für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahre zugelassen. Unter 16-Jährige müssen aber für das Einverständnis von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Neben dem Impfangebot können sich Menschen vor Ort auch vertraulich und unverbindlich zum Thema Impfungen beraten lassen.

„Wir müssen die Menschen zunehmend dort abholen, wo sie sind“, meint Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU). Bisherige Aktionen hätten gezeigt, dass solche besonderen Impfangebote vor Ort gut ankommen und oft sehr gut nachgefragt würden. „Ich danke auch der Hansestadt Wismar, Schloss Bothmer und den Festspielen MV für die offene Zusammenarbeit bei der Planung. Und natürlich danke ich den Mitgliedern unserer Impfteams für ihre große Flexibilität und Einsatzbereitschaft.“

Von OZ