Nordwestmecklenburg: Nahbus baut digitalen Service aus

Grevesmühlen

Wann fährt der nächste Bus zu meinem Zielort? Wo muss ich umsteigen? Wie viel kostet der Fahrschein? All das und noch viel mehr werden Fahrgäste in Nordwestmecklenburg bald in Sekundenschnelle erfahren. Daran arbeiten der Landkreis, sein Betrieb Nahbus und ein Softwareunternehmen mit Hauptsitz im baden-württembergischen Freiburg. Sie treiben das Projekt „NWM.mobil“ voran – für einen besseren Service für alle Busfahrgäste. Rund 450 000 sind es pro Monat.

„Wir werden in Zukunft auch eine App anbieten“, sagt Tino Waldraff, beim Landkreis Nordwestmecklenburg zuständig für den öffentlichen Personennahverkehr. Die Entwicklung der Mobilitätsapp der Nahbus Nordwestmecklenburg startete im März dieses Jahres. Das Konzept hatte nach Angaben des Digitalisierungsministers Christian Pegel (SPD) einige Jahre Vorlauf. Jetzt arbeitet das Softwareunternehmen HighQ-Computerlösungen an der ersten Entwicklungsstufe einer Mobilitätsapp, die schrittweise zu einer digitalen Plattform mit zahlreichen Services wird.

Was hat der Fahrgast davon? Die Nahbus-App wird ihm alle Fahrplan- und Tarifinformationen in Echtzeit einfach zur Verfügung stellen. Der Service geht aber noch weiter. „Die Fahrplan- und Tarifauskunft wird zukünftig auch alle Fahrplaninformationen und Anschlussbeziehungen regional an andere Verkehrsunternehmen geben können, perspektivisch sogar bundesweit“, kündigt das Softwareunternehmen an, das den Zuschlag für die Entwicklung der ersten Stufe der App erhalten hat. Es schafft digitale Schnittstellen, die bundesweite Auskunftsportale miteinander verbindet.

Mit der App schnell und einfach zum Anrufbus

Die App wird das Bestellen des Anrufbusses schnell und einfach machen. Kreistagspräsident Thomas Grote (CDU) begrüßt das. Er sagt: „Es gibt noch eine Hemmschwelle, den Anrufbus anzufordern.“ Diese Hemmschwelle solle abgebaut werden – auch mithilfe der App.

Was die Digitalisierung ebenfalls bringen soll: den Schülerverkehr in Nordwestmecklenburg einfacher und effizienter machen. In Zukunft können sich Schüler über die Nahbus-App oder den Schülerausweis anmelden. Der Bus fährt am Ende nur die Haltestellen an, an denen nach Informationen der Schüler jemand ein- oder aussteigen will. „Nicht notwendige Fahrstrecken sollen so eingespart und der CO2-Ausstoß für die Fahrtdurchführung signifikant gesenkt werden“, erklärt die beauftragte Softwarefirma.

„Die Zugangsvoraussetzung für den Kunden müssen einfach sein“, sagt Jörg Lettau, Geschäftsführer von Nahbus. Quelle: privat

„So schaffen wir Effizienz“, sagte Christian Pegel vor der Übergabe eines Zuschussbescheides an Landrat Tino Schomann (CDU). Schomann hob hervor, das Mobilitätsprojekt passe zu seinem Wahlkampfversprechen, den öffentlichen Personennahverkehr für die Bürger greifbarer zu machen und die Modernisierung voranzutreiben. Dessen erklärtes Ziel ist, mit einer zentralen Mobilitätsplattform moderne und klimafreundliche Angebote für alle Menschen zu schaffen, die im öffentlichen Verkehr unterwegs sind. Nahbus- Geschäftsführer Jörg Lettau ergänzt: „Die Zugangsvoraussetzung für den Kunden müssen einfach sein.“

Bargeldloses Zahlen in Bussen wird möglich

Einfach soll künftig nicht nur das Busfahren sein. Tino Waldraff erklärt: „Wir werden uns nicht nur auf unsere Angebote beschränken. Wir wollen alle anderen Mobilitätsangebote integrieren.“ Nahbus will vor allem in ländlichen Gebieten mit regionalen Partnern zusammenarbeiten, die den Fahrgast von zu Hause zum Bus und von der letzten Haltestelle zum eigentlichen Zielort transportieren. Taxifahrer, aber auch Bürger könnten diesen Service erledigen und mithilfe der Digitalisierung sofort bezahlt werden. Carsharing-Angebote sollen ebenfalls einbezogen werden.

Möglich wird in naher Zukunft auch das bargeldlose Bezahlen mit EC-Karte, Kreditkarte, Google-Pay und Apple-Pay. Nahbus wird in seinen Bussen Kartenlesegeräte und kontaktlose Schnittstellen installieren. Damit reagiert das Unternehmen auf eine steigende Nachfrage. Mit Bargeld zu zahlen, soll aber weiter möglich sein.

Europäische Union schießt über 700 000 Euro zu

Der Landkreis Nordwestmecklenburg investiert in das „Digitalpaket NWM.mobil“ rund eine Million Euro. Einen Großteil finanziert er aus EU-Geldern. Aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung fließen 757 125 Euro in die Kreiskasse.

Bis die Einwohner und Besucher von Nordwestmecklenburg alle neuen Services nutzen können, wird noch einige Zeit vergehen. „Wir sind gerade im Aufbau“, erläutert Tino Waldraff. 2023 soll das Projekt „Digitalpaket NWM.mobil“ komplett verwirklicht sein.

Von Jürgen Lenz