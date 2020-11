Wismar

Aktuell sind 106 Menschen in Nordwestmecklenburg mit dem Coronavirus infiziert. Stand Mittwoch 16 Uhr hat die Inzidenz im Kreis die Marke 35 deutlich überschritten und liegt nun bei 46,5 – bewegt sich also schnell auf den Grenzwert für den „roten Bereich“ von 50 zu. Das teilt der Landkreis am Mittwochabend mit.

Seit Dienstag 16 Uhr kamen insgesamt 23 neue positive Fälle hinzu, womit sich die Gesamtzahl auf 290 erhöht. 106 Menschen sind nun aktuell infiziert. In Quarantäne befinden sich inklusive Kontaktpersonen und Reiserückkehrern aber insgesamt 1305.

Anzeige

Engpässe bei der Pandemiebekämpfung

Die 15 Quarantänebetreuer, die zurzeit im Einsatz sind, sollen eigentlich alle, die in häuslicher Quarantäne sind, täglich anrufen und nach dem Gesundheitszustand fragen. „Es klappt aber nicht immer“, heißt es inzwischen aus der Kreisverwaltung. Bei Schulklassen werde der Kontakt zum Beispiel oft nur über die Schulleitung gehalten. Landkreissprecher Christoph Wohlleben sagt: „Ja, wir haben einen Engpass, aber ein Ende ist abzusehen.“

Lesen Sie auch:

Bundeswehr genehmigt Hilfe von weiteren Soldaten

Weitere Hilfe soll nun von noch mehr Soldaten der Bundeswehr kommen und von einigen Studenten. Bei der Bewältigung der Arbeit im Gesundheitsamt halfen bislang drei Bundeswehrsoldaten mit. Für deren Hilfe, die bis 30. November terminiert ist, wird der Landkreis eine Verlängerung beantragen. Ebenso für drei weitere Soldaten, die bislang bis zum 27. November im Abstrichzentrum am Sana-Klinikum in Wismar eingesetzt sind.

Zusätzlich hat die Bundeswehr zwei weitere Hilfegesuche des Landkreises genehmigt. Am kommenden Montag werden drei Soldaten ihren Dienst im zweiten Abstrichzentrum in Grevesmühlen beginnen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Weitere 15 Kollegen werden das Gesundheitsamt direkt in seinen Aktivitäten unterstützen – zunächst in der telefonischen Quarantänebetreuung. Landrätin Kerstin Weiss ( SPD): „Die Bereitstellung von Kräften durch die Bundeswehr ist eine große Hilfe für uns, um die Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen. Dieser Umstand sollte den Menschen aber auch bewusst machen, in was für einer außergewöhnlichen Situation wir uns befinden. Für manche mag es sich nicht so anfühlen, aber die Lage ist sehr viel ernster als im Sommer.“

Von mikro