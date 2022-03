Wismar/Neukloster

Die meisten Autofahrer verharrten wahrscheinlich Dienstagfrüh kurzzeitig in Schockstarre, als sie die Preise an den Tanksäulen sahen. 2,189 Euro pro Liter Benzin war morgens vor 8 Uhr das Günstigste, das die Redaktion entdeckte. Der teuerste Preis leuchtete mit 2,239 Euro auf. Bis mittags sollte sich an dem Anblick nur geringfügig etwas ändern.

„Wir werden gemolken“, schimpft Klaus Ruppelt aus Schwerin. Der 59-Jährige ist als Selbstständiger in der IT-Branche täglich auf sein Auto angewiesen. Gestern war er in Nordwestmecklenburg unterwegs und tankte in Neukloster Diesel – für 2,129 Euro pro Liter. „Diesel und Benzin unterscheiden sich preislich kaum noch. In Wismar war sogar Gleichstand“, berichtet er. An der Schweriner Straße habe er 2,209 Euro für beide Spritsorten gelesen. „Da bin ich diskret vorbeigefahren.“ Am meisten ärgert ihn, dass der Staat fast die Hälfte davon „einsackt“, wie er sagt. „Erst wurde der Preisanstieg mit Corona begründet, nun mit dem Krieg in der Ukraine. Komisch nur, dass die Spritpreise nur in Deutschland so hoch sind. Die müssten eingefroren werden, es muss eine Maximalgrenze pro Liter geben, die zwei Euro nicht übersteigen darf. Der Staat muss sich endlich darum kümmern. Wenn die Preise weitergegeben werden, dann steigt alles. Das fängt mit Bus- und Taxifahrten an und endet bei Lebensmitteln“, rechnet er vor.

Auch Edwin Werner ärgert sich über den deutlichen Preisanstieg innerhalb einer Woche. Pro Liter Benzin musste er Dienstagvormittag 2,169 Euro berappen. In der vergangenen Woche hatte er sich noch über 1,90 Euro geärgert. Für 15,01 Euro füllte er am Dienstag in Neukloster seinen Tank. „Unglaublich. Ich habe gestern schon für 30 Euro getankt“, erklärt er. Auf seinem Kassenzettel stand der Hinweis, dass in seinem Betrag von 15,01 Euro etwa 7,14 Euro Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer enthalten sind. „Das ist doch der Wahnsinn. Der Staat muss doch so langsam mal reagieren und die Autofahrer entlasten“, meint der 64-Jährige aus Neukloster.

„Vor allem die Pendler tun mir leid“

Er ist täglich auf sein Fahrzeug angewiesen, da er sich um seinen 87-jährigen Vater in Nakenstorf kümmert. „Manchmal muss ich vier- bis fünfmal pro Tag hinfahren.“ Der Rentner hat eine Freundin in Wismar. „Ich habe sie sonst gern drei- bis viermal in der Woche besucht. Wir haben das jetzt angesichts der Spritpreise auf einmal die Woche reduziert“, bedauert er. Dann wird lieber einmal mehr telefoniert. „Wenn das so weitergeht, dann kann ich bald gar nicht mehr fahren. Da geht ja die ganze Rente drauf“, wettert er. Vollgetankt hat Edwin Werner schon lange nicht mehr. „Wer macht das bei den Preisen. Die scheinen ja gar nicht mehr zu sinken. Ich tanke meist für 20 oder 30 Euro.“ Vor allem die Pendler tun ihm leid. „Ich war früher selbst auf Montage, bin viel nach Österreich, in die Schweiz oder Belgien gefahren. Heute mag ich mir das bei den Benzinpreisen gar nicht mehr vorstellen.“

Für einen 50-jährigen Berufskraftfahrer aus Parchim sind die hohen Kraftstoffpreise „die reinste Katastrophe“. Er hat einen Arbeitsweg zu seiner Spedition in Schwerin von 40 Kilometern. „Das tut jede Woche richtig weh beim Tanken“, gesteht der Pendler. Für ihn sei die Schmerzgrenze erreicht. Vom Chef sei er angehalten, da zu tanken, wo es günstig ist. Privat beschränkt er sich auf die nötigsten Fahrten, fährt beispielsweise nur einmal pro Woche zum Einkaufen. „Meist tanke ich, wenn der Tank drei Viertel oder halb leer ist. Es wäre hilfreich, wenn die Bundesregierung die Steuer senkt“, schlägt er vor und erinnert an die Senkung der Mehrwertsteuer auf 16 Prozent in der Corona-Pandemie. „Das hat nicht nur der Wirtschaft, sondern jedem gutgetan.“

Spätabends am günstigsten tanken

Eine Berlinerin, die mit ihrer Familie auf dem Heimweg war, meint zu den hohen Spritpreisen: „Es ist doch besser, als Putin zu unterstützen.“ Zu Hause in der Hauptstadt könne sie das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren. Eine Poelerin, die am Dienstag ebenfalls für 2,19 Euro pro Liter Superbenzin tanken musste, entgegnet nur: „Gestern Abend hätte ich hier für 1,99 Euro tanken können. Aber was soll’s? Wir können doch nichts dagegen machen. Es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel die Familien in der Ukraine leiden zu sehen.“

Die Tankwartin, nach den Reaktionen der Kunden befragt, versichert: Bis jetzt habe sich noch niemand über die täglich steigenden Spritpreise aufgeregt. Seit vergangenem Freitag gehen sie unaufhörlich nach oben. „Die Leute schmunzeln und sagen zum Spaß, dass sie heute bloß für fünfzig Euro tanken.“ Die meisten Kunden füllen den Autotank für 20 oder 30 Euro. Die Wismarerin beobachtet auch, dass viele Autofahrer den Preismast fotografieren. Sie würde sich wünschen, dass die Preise tagsüber einheitlich wären und nicht ständig sinken oder stiegen. „Diese Umstellung erfolgt automatisch. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun.“ Am günstigsten, sagt sie, sind die Spritpreise spätabends und in der Früh von 4 bis 5 Uhr.

So lässt sich Benzin sparen Wie kann man Benzin sparen? Hier ein paar Tipps vom ADAC: Nur Dinge ins Auto packen, die man braucht. Je leichter das Auto, desto weniger Masse muss der Motor beschleunigen. Als Faustregel gilt: Pro 100 Kilo Mehrgewicht muss mit einem halben Liter Mehrverbrauch pro 100 Kilometer gerechnet werden. Sobald der Motor läuft, verbraucht er Kraftstoff – deshalb Motor aus, wenn die Leerlaufzeit voraussichtlich länger als 20 Sekunden dauert. Wer keine Start-Stopp-Automatik hat, kann auch selbst am Schlüssel drehen. Elektrische Geräte wie Lüfter und Klimaanlage ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden. Eine Klimaanlage verbraucht etwa 0,3 bis 1,5 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer, eine Standheizung 0,2 bis 0,5 Liter pro Stunde.

Von Jana Franke und Haike Werfel