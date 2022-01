Nordwestmecklenburg: Schon mehr als 2000 Corona-Fälle in dieser Woche

Wismar

Corona-Neuinfektionen im dreistelligen Bereich hat es in dieser Woche jeden Tag im Landkreis Nordwestmecklenburg gegeben. Nach 250 Fällen am Montag, 755 am Dienstag, 563 am Mittwoch und 344 am Donnerstag sind am Freitag weitere 337 neue Fälle erfasst worden. Damit sinkt die Infektionsinzidenz im Vergleich zu Donnerstag leicht auf 1550,2. Dennoch ist es der höchste Wert in Mecklenburg-Vorpommern. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt erneut ein wenig an auf nun 5,1 Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten bleibt bei 5,8 Prozent. Auf der risikogewichteten Stufenkarte liegt Nordwestmecklenburg heute weiter in der Einstufung Orange.

Die 755 Fälle von Dienstag sind der bisherige Spitzenwert in Nordwestmecklenburg. Insgesamt sind in den vergangenen fünf Tagen 2249 Neuinfektionen registriert worden und die Woche ist noch nicht zu Ende.

In Mecklenburg-Vorpommern gelten derzeit die Regeln der Grundstufe Orange und auch für Nordwestmecklenburg als Landkreis und die meisten anderen Landesteile. In Rostock, dem Landkreis Rostock und Vorpommern-Rügen gilt weiter Rot+.

Von OZ