Grevesmühlen/Wismar

Gute Nachrichten für die Jugend- und Schulsozialarbeiter im Landkreis Nordwestmecklenburg. Ihre Arbeit wird auch in den kommenden beiden Jahren, also bis Ende 2022 gefördert. Alle zwei Jahre wird darüber verhandelt. Die derzeitig Förderung mit EU-Mitteln läuft Ende des Jahres aus.

Die Schulsozialarbeit wird in gemeinsamer Verantwortung des Landes mit Hilfe des Europäischen Sozialfonds (ESF), des Landkreises, der Kommunen und der örtlichen Jugendhilfeträger realisiert – vier Institutionen, die sich die Personalkosten teilen. Das Land hat nun in Aussicht gestellt, dass es auch in den kommenden zwei Jahren Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds gibt.

So viele Fachkräfte werden derzeit gefördert

Gefördert werden derzeit im Landkreis zwölf Fachkräfte in der Jugendarbeit, 24 Fachkräfte in der Jugendsozialarbeit und 37 Schulsozialarbeiter. Sechs Schulsozialarbeiter haben von ihrem Jugendhilfeträger – es gibt zwölf öffentliche und 18 freie Träge – als Arbeitgeber befristete Verträge. „Als Landkreis sind wir mit Schulsozialarbeitern gut aufgestellt“, erklärt Beate Dellin, Fachdienstleiterin Jugend in der Kreisverwaltung.

Die 37 Schulsozialarbeiter sind an 36 Schulen tätig – der größte Teil an den Gymnasien und an den regionalen Schulen. Aber auch schon Grundschulen hätten Bedarf angemeldet, weiß Beate Dellin.

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit macht im Kreishaushalt einen ordentlichen Batzen Geld aus: Für das Jahr 2021 sind Gesamtkosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro veranschlagt.

Von Jana Franke