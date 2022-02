Wismar

Am Mittwoch gab es 675 neu gemeldete Fälle von Covid19 in Nordwestmecklenburg. Infektionsinzidenz im Landkreis steigt damit wieder auf 1.543,9. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt ebenfalls auf nun 5,1 und die Belastung der Intensivbetten durch Covid-Patienten im zugehörigen Krankenhauscluster auf 11,2 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte befindet sich Nordwestmecklenburg weiter auf Stufe Orange.

675 Neuinfektionen sind der bisherige Höchstwert in dieser Woche – nach 153 Fällen am Montag und 447 Fällen am Dienstag. Setzt sich der Trend fort, dürfte Ende der Woche wieder die 2000er-Marke im Landkreis erreicht werden.

Die höchste Infektionsinzidenz weist am Mittwoch mit 1599 der Landkreis Rostock auf. Die meisten Fälle meldet Vorpommern-Greifswald mit 957 und drei Todesfällen. Landesweit sind 4.726 Neuinfektionen und fünf Todesfälle registriert worden. Die Infektionsinzidenz beträgt 1413,4, die Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 8,9 und die Auslastung der Intensivkapazitäten durch Covid19-Fälle 13,4 Prozent, die Gesamtauslastung 84,9 Prozent.

Von OZ