Dorf Mecklenburg

Insgesamt sieben Gemeinden im Landkreis Nordwestmecklenburg haben in jüngster Zeit beziehungsweise werden in den nächsten Tagen Post vom Landesförderinstitut bekommen. Darin enthalten sind Zuwendungsbescheide über eine Förderung für ihre Freiwillige Feuerwehr aus dem Strategiefonds. So erhält die Gemeinde Glasin 15 000 Euro für die Errichtung eines Löschwasserbrunnens im Ortsteil Warnkenhagen, wo bisher keine Löschwasserversorgung zur Verfügung steht. Mit der Förderung wird eine Investition von rund 44 400 Euro ermöglicht.

Die Gemeinde Dorf Mecklenburg wird bei der Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens, neuer Dienst- und Schutzbekleidung sowie Geräten und Ausstattungsgegenständen für ihre freiwillige Feuerwehr unterstützt. Mit der Förderung in Höhe von 42 000 Euro kann die Gemeinde eine Gesamtinvestition von rund 59 100 Euro umsetzen.

Benefizkalender herausgebracht

Viele Feuerwehren brauchen dringend Geld, um ihre Ausrüstung zu erneuern. In Dorf Mecklenburg sparen die Kameradinnen und Kameraden schon sehr lange für einen neuen Mannschaftswagen. Für 2021 haben sie deshalb einen witzigen Kalender herausgebracht, dessen Erlös in den notwendigen Eigenanteil geflossen ist.

Die Gemeinde Hohen Viecheln erhält aus dem Strategiefonds 18 000 Euro für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie Geräten und Ausstattungsgegenständen für die freiwillige Feuerwehr, die insgesamt rund 20 000 Euro kosten. Auch für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Groß Stieten soll neue Dienst- und Schutzbekleidung gekauft werden, von Kosten in Höhe von rund 25 000 Euro werden rund 22 000 Euro gefördert.

Austausch mit anderen Wachen

Für die drei Feuerwehren Bobitz, Beidendorf und Groß Krankow der Gemeinde Bobitz werden bei Gesamtkosten von rund 12 800 Euro mit 11 500 Euro Feuerwehrführerscheine, ein Funkgerät und die Einrichtung eines sogenannten ‚Leitstellenverbund Service‘ (LVS) für die Alarmierung gefördert. Dabei handelt es sich um ein leitstellenübergreifendes Informations- und Verbundsystem, mit dem ein Austausch zwischen beliebigen Leitstellen und deren zugeordneten Wachen ermöglicht wird, was gerade bei Großschadenslagen Kommunikation und Alarmierung deutlich verbessert.

Auch für die freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ventschow wird die Einrichtung der LVS-Alarmierung sowie die Beschaffung von Schutzbekleidung, Geräten und Ausstattungsgegenständen gefördert. Aus dem Strategiefonds fließen 11 000 Euro bei Gesamtkosten von rund 12 500 Euro.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausbildung für Feuerwehrleute

In der Gemeinde Grambow sind in den letzten Jahren erfreulicherweise viele neue Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr beigetreten. Daher wird zusätzliche persönliche Schutzausrüstung benötigt, außerdem sollen zwei neue Mitglieder einen Gruppenführerlehrgang besuchen und zehn weitere eine zusätzliche Ausbildung erhalten. Von den Gesamtkosten in Höhe von rund 37 800 Euro werden 29 000 Euro aus dem Strategiefonds finanziert.

Wie die CDU-Abgeordnete Christiane Berg erklärt, wurden neben dem 50-Millionen-Euro-Paket für Feuerwehrfahrzeuge schon mehr als 450 freiwillige Feuerwehren bei der Anschaffung von Schutzausrüstung, technischem Gerät, Mannschaftstransportwagen und vielem mehr mit inzwischen rund 8,1 Millionen Euro aus dem Strategiefonds unterstützt.

Von OZ