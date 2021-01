Nordwestmecklenburg: So läuft die Sternsingeraktion im Corona-Jahr

Neukloster/Wismar/Grevesmühlen

„Nie ist die frohe Botschaft, der Segen der Heiligen Nacht, so wichtig wie in Zeiten der Unsicherheit und der Krise“, sagt Ute Weng, Gemeindereferentin in der katholischen Pfarrei „ St. Laurentius“.

Bei der Sternsingeraktion 2021 werden die Sternsinger allerdings nicht an der Haustür klingeln. Auf den Segen sollen die Menschen in diesem Jahr dennoch nicht verzichten müssen.

Ab 6. Januar sind Sternsinger unterwegs

„In unserer Pfarrei bekommen alle, die im vergangenen Jahr besucht wurden, ein Segenspäckchen in den Briefkasten geworfen“, informiert Ute Weng. In Neukloster machen sich die Sternsinger am 6. Januar, dem Dreikönigstag, auf den Weg, in Wismar wohl erst am kommenden Wochenende. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, ein Segenspäckchen in den Gottesdiensten am 9. und 10. Januar in Neukloster, Wismar und Grevesmühlen mitzunehmen.

Beispielland für Aktion ist diesmal die Ukraine

Die Sternsinger sind ein Segen für die Kinder in der Welt. „Ihre großzügige Spende im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ist dieses Jahr wichtiger denn je“, bittet Ute Weng um Unterstützung der Aktion des Kindermissionswerks. Denn durch die Corona-Pandemie hat sich die Lebenssituation vieler Kinder in der Welt dramatisch verschlechtert. Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion lautet: „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“.

Die Ukraine rückt in diesem Jahr als Beispielland in den Mittelpunkt. Durch Arbeitsmigration wächst die Zahl der Kinder, die verlassen und einsam in der Heimat zurückbleiben. Die Sternsinger unterstützen Projekte in der Ukraine und weltweit, um Kindern in schwierigen Lebenssituationen zu helfen und ihnen neue Perspektiven und Hoffnung zu schenken.

Im vergangenen Jahr 7100 Euro gesammelt

„Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei unterstützen“, richtet sich Ute Weng an die Spender. Im vergangenen Jahr haben die Sternsinger in Nordwestmecklenburg 7100 Euro gesammelt. Im Laufe der Jahre habe sich das Ergebnis erheblich gesteigert.

Spenden können in den Gottesdiensten in einem beschrifteten Umschlag oder im Pfarrhaus abgegeben oder in die Spendendosen der Sternsinger gesteckt werden, die die Segenspäckchen verteilen.

Spenden auch online und per Überweisung möglich

Für eine Spendenbescheinigung kann entweder ein Sternsinger-Spendentütchen aus dem Segenspaket genutzt werden oder die Unterstützer legen zu ihrer Spende einen Zettel mit ihrer vollständigen Anschrift in einen Briefumschlag.

Spenden sind zudem im Internet unter www.sternsinger.de/spendendose möglich sowie per Überweisung auf das Spendenkonto der Sternsingeraktion: Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ e.V., Pax-Bank eG, IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31, Verwendungszweck: Sternsinger

Von Haike Werfel