Wismar/Grevesmühlen

Enthusiastisch greift Lara zur kleinen Geige und führt sie zu ihrem Kinn. Mit ihren kleinen Fingerchen sucht sie die richtigen Saiten auf dem Griffbrett. Sie legt den Bogen auf und beginnt zu spielen. Mit ihren fünf Jahren ist das Kindergartenkind aus Wismar das jüngste Mitglied im Nachwuchs-Streicherensemble der Kreismusikschule „Carl Orff“, das mit dem Start des neuen Schuljahres vor dreieinhalb Wochen an den Standorten Wismar und Grevesmühlen neu gegründet wurde. Zehn Mädchen und Jungen sind bisher in der Hansestadt dabei, fünf in Grevesmühlen. Das Ziel auf lange Sicht: dass beide Ensembles für Auftritte zu einem großen zusammenwachsen.

Leo (10) aus Eggerstorf wollte zunächst Akkordeon spielen, dann hat er sich doch für Cello entschieden. „Zu Hause spiele ich noch Klavier und Schlagzeug.“ Quelle: Jana Franke

Die Ältesten in der Wismarer Truppe sind Viktor und Leo mit zehn Jahren. Sie übernehmen die Rolle der Cellospieler im Ensemble. Notenlesen ist für das Duo kein Problem. Viktor nimmt seit drei Jahren Unterricht an der Kreismusikschule, Leo seit eineinhalb. Ganz einfach war es nicht, die Noten zu lernen, sagen sie. Ob die D- oder C-Dur-Tonleiter oder doch ein Tetrachord (eine Viertonfolge) – alles mittlerweile kein Problem mehr. Und sie wissen: Auf die richtige Haltung des Bogens kommt es an. Damit die Saite bestmöglich frei schwingen kann, sollte er im rechten Winkel über die Saiten gehen. So lässt sich das Instrument dann auch problemlos laut und leise spielen.

Viktor (10) ist seit drei Jahren begeisterter Cellist. „Ich finde die Töne einfach schön.“ Quelle: Jana Franke

Hilfestellung mit Farben und Zahlen

Alles Sachen, die Lara in den kommenden Wochen und Monaten noch im Einzelunterricht lernen möchte. Ob ein tiefes C, ein hohes D oder ein B – lesen kann das kleine Mädchen die Noten noch nicht. Sie sind aber entsprechend mit vier kleinen farbigen runden Aufklebern am Griffbrett gekennzeichnet: weiß, rot, grün und blau. Diese Farben und ebenso Zahlen finden sich auf dem Notenblatt wieder. Die Zahlen stehen für die Finger: Eins für den Zeigefinger, Zwei für den Mittelfinger und so weiter. „Bruder Jakob“ übt das Ensemble heute. Zu erkennen ist die Melodie in jedem Fall, nur die Pausen hält Lara nicht ein und ist somit schneller als die anderen Schüler. Aber Übung macht ja bekanntlich den Meister.

Anna Kopperschmidt unterrichtet das Nachwuchs-Streicherensemble. Bisher hat es in Wismar zehn Teilnehmer ab fünf Jahre. Quelle: Jana Franke

Durch ihren Bruder Jonathan ist sie zum neuen Ensemble dazugestoßen. „Ich wollte auch unbedingt spielen“, meint sie. Jonathan übt bereits seit einem Jahr auf der Geige. „Ich finde es schön, das Instrument zu spielen“, sagt der Siebenjährige, der die zweite Klasse besucht.

Intensive Nachwuchsgewinnung

Mit dem neuen Streicher-Ensemble für kleine Musiker reagiert die Kreismusikschule auf einen Mitgliederschwund, der nicht zuletzt auch durch Corona und den damit verbundenen Onlineunterricht eingetreten ist. Viele Musiker sind aber auch zum Studium und zur Ausbildung gegangen und finden keine Zeit mehr für ihr Hobby. „Wir haben etwa 250 Schüler verloren“, beziffert Kreismusikschulleiter Hidehisa Edane. Dem gegenüber stellt er aber die Schüler, die der Einrichtung treu geblieben sind. Gezählt werden derzeit 1197 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit insgesamt 1466 Unterrichtsbelegungen. „Wichtig ist, dass wir viele gehalten haben. Der Onlineunterricht ist gut genutzt worden“, freut sich Edane.

Darauf ausruhen will sich die Schule aber nicht. Mit dem neuen Ensemble ist die intensive Nachwuchsgewinnung in vollem Gange. Aber auch in anderen Bereichen stellt sich die Kreismusikschule neu auf. „Hatten wir in der vergangenen Zeit 40 bis 50 Neuanmeldungen pro Monat, sind es in Zeiten von Corona nur ein bis zwei gewesen“, weiß Klaus-Jürgen Ramisch, Sachgebietsleiter Kultur beim Landkreis, in dessen Trägerschaft die Kreismusikschule ist. Ein gebeuteltes Corona-Jahr liegt hinter der Einrichtung, „aber mit dem Präsenzunterricht steigen auch wieder die Neuanmeldungen“.

Unterricht an 24 Standorten

Die Kreismusikschule würde gerne im Bereich Gadebusch mehr aktiv werden. In trockenen Tüchern dagegen ist schon eine neue Außenstelle im Raum Lützow-Lübstorf. „In Richtung Schwerin waren wir bisher eher schwach vertreten“, begründet Hidehisa Edane. Bisher wird Musikschülern an 24 Standorten und 30 Arbeitsstätten Unterricht ermöglicht. „In einigen Orten sind wir in mehreren Einrichtungen vor Ort“, erläutert der Leiter die Diskrepanz der Zahlen. Ihm zur Verfügung stehen 24 hauptamtliche und 42 freie Lehrkräfte.

Den Eintritt in die Musikschule finden Kinder und auch Erwachsene nicht selten über das Instrumentenkarussell (Ikarus). Nach der Fusion der Musikschulen in Grevesmühlen und Wismar vor vier Jahren ist das Angebot mit Erfolg auch in der Hansestadt eingeführt worden. Acht Unterrichtsfächer können die Teilnehmer durchlaufen. „In Corona-Zeiten war das eine große Herausforderung, alle Kinder mit einzubinden. Vieles lief online“, erklärt Hidehisa Edane. In Schönberg war die Beteiligung am Ende so gering, dass das Ikarus dort nicht weitergeführt worden war. „Mit Blick auf die Zukunft wollen wir es aber gern wiederbeleben“, so Edane. In Grevesmühlen sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind jederzeit möglich.

Noch freie Kapazitäten

Freie Kapazitäten gibt es auch noch bei den Holzblasinstrumenten (Herrnburg, Gadebusch, Kirchdorf und Wismar), bei den Blechblasinstrumenten (Grevesmühlen und Schönberg), im Cello- (Schönberg) und Geigenunterricht (Schönberg und Herrnburg), im Gesang (Wismar), Schauspiel (Grevesmühlen und Wismar) und im Unterrichtsfach Bildende Kunst (Wismar). Auch Ensembles suchen noch Mitglieder. Dazu gehören unter anderem das Gitarren-, das Streicher-, das Akkordeon- und das Flötenensemble, außerdem das Blasorchester, die Big Band, der Musical- und der Kinder-Chor sowie die Schauspielklasse. Im Aufbau ist zudem eine eigene Abteilung Rock/Pop/Musical.

Veranstaltungen Durch Corona mussten im vergangenen Schuljahr viele traditionelle Veranstaltungen ausfallen. Diese sind für die kommenden Wochen und Monate geplant: 28. August: Vorprogramm zum Musical-Film mit 1980er-Jahre-Musik am Schabbell in Wismar 11. September: Tag der offenen Tür (ehemals „Hoffest“) am Standort Grevesmühlen. Gemeinsam mit der Kreisvolkshochschule und dem Kreismedienzentrum öffnet die Kreismusikschule die Türen von 13 bis 17 Uhr. 19. September: Auftritt zum Weltkindertag an der Alten Reithalle in Wismar 23. Oktober um 19.30 Uhr: Überraschungskonzert im Klanghaus Ilow Weihnachtskonzerte am 28. November um 15 Uhr in Grevesmühlen und Neukloster, am 5. Dezember um 15 Uhr in Schönberg und Gadebusch sowie am 12. Dezember um 15 Uhr in Wismar und Herrnburg.

Die 45-minütige Probe ist für Lara wie im Flug vergangen. Ihr Bruder hilft ihr beim Verpacken der kleinen Geige. „Wenn wir größer sind, dann bekommen wir auch eine größere Geige“, sagt er stolz. So lange möchte er auch dabeibleiben. Und irgendwann brauchen er und seine Schwester auch keine bunten Aufkleber und keine Zahlen mehr. Dann sind auch für sie, wie für die beiden Großen Viktor und Leo, die D- und C-Dur-Tonleiter oder ein Tetrachord kein Problem mehr.

Kontakt: Die Arbeitsstätte in Grevesmühlen ist unter der Telefonnummer 03881/719688 und die Wismarer unter 03841/211881 zu erreichen.

Von Jana Franke