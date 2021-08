Wismar zählte die meisten positiv Getesteten in der vergangenen Woche im Landkreis Nordwestmecklenburg, dicht gefolgt vom Schönberger Land. Am Montag gab es eine Neumeldung bei einem Kita-Kind. 21 Mädchen und Jungen müssen in Quarantäne. Wie sich die Fälle im Landkreis verteilen.