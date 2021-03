Wismar

Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg 42 Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet, 1590 Personen befinden sich in Quarantäne, davon 310 mit einer festgestellten Infektion. Die Inzidenz im Landkreis steigt damit erneut leicht an. Sie beträgt 96,6 und bleibt damit am höchsten in MV. Der Landesdurschnitt liegt bei 64,3.

Die vier Nachtests am Dienstag in der Asylbewerberunterkunft Haffburg bei Personen mit bislang unklaren Testergebnissen erwiesen sich alle als negativ. Der zweite mobile Einsatz in einem familiären Umfeld und weiteren Kontakten zum Pflegebereich brachte insgesamt sieben positive Ergebnisse.

Reiserückkehrer positiv getestet

Weitere Ansteckungen zu bereits bekannten Fällen im beruflichen Umfeld, also unter Kollegen, gab es im Raum Brüsewitz mit zwei zusätzlichen und in Grevesmühlen mit einem neuen und damit nun fünf Fällen. Viele weitere Infektionen sind bislang als Einzelfälle keinem bisherigen Infektionsgeschehen zuzuordnen, darunter zum Beispiel auch einige Reiserückkehrer.

Die ursprünglich bis zum 19. März angesetzte Quarantäne für die beiden Studentenwohnheime in Wismar konnte am Dienstag vorzeitig beendet werden. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen in den vergangenen Tagen, weil unter anderem die vorgelegten Bewohnerlisten und die zum Test erschienenen Personen teilweise Diskrepanzen aufwiesen. Auch einige Tests wurden nachgeholt. Die Infizierten und die ermittelten Kontaktpersonen bleiben in Individualquarantänen.

Krippenkinder und Grundschüler in Quarantäne

In der Evangelisch-Integrativen Kita in Selmsdorf wurden ein Kind und eine Erziehungsperson positiv getestet. Die Teilnehmer einer internen Weiterbildung und die Krippengruppen „Seepferdchen“ und „Kieselsteine“, die am 10., 11. oder 15. März in der Kita waren, müssen in Quarantäne. Insgesamt sind 22 Kinder und zehn Beschäftigte betroffen.

Auch die 70 Mädchen und Jungen sowie zehn Lehrkräfte der Klassen 1-4 in der Grundschule Warin müssen nach einem positiven Testergebnis bei einer Lehrkraft bis zum 26. März in Quarantäne.

Von OZ