Nordwestmecklenburg: Sozialausgaben steigen 2021 auf 110 Millionen Euro

Knapp 103 Millionen Euro gibt der Landkreis Nordwestmecklenburg für Sozialleistungen aus. Dieser Betrag hat sich in den vergangenen vier Jahren stetig erhöht. Im nächsten Jahr werden die Sozialausgaben auf fast 110 Millionen Euro steigen, kündigt Fachdienstleiter Nils Voderberg an. Das ist ein Anteil von 40 Prozent am Gesamthaushalt der Kreisverwaltung.

Höhere Kosten durch Bundesteilhabegesetz

Ein erheblicher Anstieg ist bei der Eingliederungshilfe zu verzeichnen. Sie unterstützt Kinder und Erwachsene mit Behinderung oder die von Behinderung bedroht sind, gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. Das Geld fließt in solche Leistungsangebote wie die Werkstätten für Menschen mit Behinderung, Tagesstätten, die Frühförderung, Einzelintegration und das ambulante Wohnen. Durch das Bundesteilhabegesetz traten seit Jahresbeginn zahlreiche Neuerungen in Kraft, die den Menschen zugutekommen. Die Umsetzung hat das Land MV den Kreisen übertragen.

Alle Leistungen mit Trägern werden neu verhandelt

Ingo Funk, zweiter Stellvertreter der Landrätin Quelle: Michaela Krohn

„Wir müssen alle Leistungen mit den Trägern neu verhandeln. Dadurch kommt es zu Kostensteigerungen“, berichtet Voderberg. Er rechnet mit zusätzlich fast neun Millionen Euro im nächsten Jahr. In diesem Jahr betragen die Ausgaben 36,4 Millionen. Das Land erstattet aber nur rund 85 Prozent der Kosten, wie sie vor zwei Jahren anfielen. „Das ist nicht fair“, sagt Ingo Funk, Fachbereichsleiter für Soziales und 2. Stellvertreter der Landrätin. Er hat im Sozialministerium um Nachbesserung der aktuellen Erstattungsregelung gebeten. Die wurde abgelehnt. „Das ist ein Dilemma für alle Landkreise“, erklärt Funk, „denn diese Zwischenfinanzierung vom Land ist nicht ausreichend.“

Immer mehr Menschen benötigen Hilfe zur Pflege

Der Anstieg der Leistungen in der Eingliederungshilfe trage erheblich zu dem 14-Millionen-Defizit bei, der im Finanzhaushalt 2021 deutlich wird. Auch in der Hilfe zur Pflege erhöhen sich seit Jahren die Ausgaben. Der Landkreis übernimmt zum Beispiel die Kosten, wenn die Rente für den Platz im Altenpflegeheim nicht reicht. Waren dies 2017 noch 3,4 Millionen Euro, werden es im nächsten Jahr 5,9 Millionen sein. Auch die Zahl der Senioren in Heimen, die diese Hilfe in Anspruch nehmen, steigt in diesem Zeitraum von 568 auf 683. Mit der dringend erforderlichen Tariferhöhung für Altenpfleger erwartet Ingo Funk einen weiteren Kostenanstieg für die Kommunen, wenn es keine Änderungen in der Pflegeversicherung und/oder bei der Pflegekasse gibt.

Durch Corona könnten Bedarfsgemeinschaften wieder zunehmen

Nils Voderberg, Leiter des Fachdienstes Soziales Quelle: Haike Werfel

Ferner finanziert der Landkreis Kosten der Unterkunft sowie Bildung und Teilhabe für Menschen, die Hartz-IV-Leistungen erhalten. Dazu gehören unter anderem Mobiliar und Hausrat, Mietschulden, Erstausstattungen oder Schwangerschaftsbekleidung. Bewilligt werden die Gelder vom Jobcenter. Während in den letzten Jahren die Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf 5389 und die Sozialausgaben auf rund 20,5 Millionen Euro sanken, wird sich dieser Trend nicht weiter fortsetzen. Nils Voderberg rechnet hier wegen der Corona-Pandemie eher mit einem Anstieg. „Es ist ungewiss, wie sich der Arbeitsmarkt entwickeln und wie lange noch Kurzarbeitergeld gezahlt wird.“

Mehr Ältere auf Grundsicherung angewiesen

Auch in der Grundsicherung für Menschen ab 65 Jahre werden die Sozialausgaben steigen, berichtet der Fachdienstleiter. In diesem Jahr unterstützt der Landkreis 1900 Frauen und Männer, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können. Kosten: 14,8 Millionen Euro. „Hier schlägt der demografische Faktor zu Buche“, ergänzt Ingo Funk. „Die Menschen werden immer älter, ihre Rente und die Altersvorsorge ist nicht ausreichend.“

Neben diesen wesentlichen Aufgaben ist der Fachdienst Soziales auch für die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge zuständig. Die 340 Betten in der Haffburg sind aktuell zu 90 Prozent belegt, im Lehrerhaus in Wendorf leben derzeit 20 Personen, doppelt so viele hätten Platz.

Von Haike Werfel