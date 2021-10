Nordwestmecklenburg: Strengere Corona-Regeln treten in Kraft

Wismar

Am Freitag sind zehn Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg registriert worden. Die Infektionsinzidenz sinkt damit leicht auf 70,3, die Hospitalisierungsinzidenz aber steigt auf 2,5. Unter den neuen Fällen sind zwei Schüler. Da gerade Ferien sind haben diese Infektionen aber keine Konsequenzen für die jeweiligen Schulen. Auch eine Person im Rentenalter, ein Folgefall innerhalb einer Familie und drei Ansteckungen aus verschiedenen beruflichen Umfeldern sind gemeldet worden.

Wie in den vergangenen Tagen gab es auch wieder Fälle aus dem Bereich Schiffbau in Wismar – diesmal sind es drei. Das Gesundheitsamt, das Landesamt für Gesundheit und Soziales und die MV Werften selbst haben ihre Bemühungen noch einmal verstärkt, das Infektionsgeschehen einzudämmen und befinden sich in engem Kontakt.

Folgende Regeln gelten

Die Corona-Warnampel des Landkreises steht weiterhin auf Gelb – den mittlerweile vierten Tag in Folge. Deshalb gelten ab Sonnabend, 9. Oktober, verschärfte Regeln: Für Innengastronomie, körpernahe Dienstleistungen einschließlich Friseure, Theater, Museen und andere Kultureinrichtungen, Indoor-Sport und Freizeitaktivitäten, den Besuch von Diskotheken, Clubs sowie Tanzveranstaltungen besteht die Pflicht, einen PCR-Test vorzulegen. Das gilt nicht für vollständig Geimpfte und Genesene sowie für Kinder unter sieben Jahren. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit für Veranstalter, Angebote oder bestimmte Betriebe auf eigenen Wunsch nach 2G-Optionsmodel abzuhalten bzw. zu betreiben. Dies bedarf vorab einer Anmeldung. Die entsprechende Webseite des Landkreises wird am Montag aktualisiert und ein dafür zu verwendendes Formular online gestellt. Bis dahin kann die Anmeldung noch formlos an den Fachdienst Ordnung des Landkreises erfolgen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ