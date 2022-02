Wismar

Das Gesundheitsamt des Landkreises hat am 3. Februar insgesamt 504 Neuinfektionen mit Covid-19 gemeldet. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt leicht auf 3,2. Die Infektionsinzidenz steigt im Vergleich zu Mittwoch auf 1542. Die Belastung der Intensivbetten durch Covid-Patienten für Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Schwerin steigt geringfügig auf 9,0 Prozent.

In der risikogewichteten Stufenkarte befindet sich der Landkreis weiter auf Stufe Orange. In Mecklenburg-Vorpommern gelten derzeit die Regeln der Stufe Orange, ebenso in Nordwestmecklenburg. Die meisten neuen Fälle wurden gestern mit 718 Neuinfektionen erneut aus dem Landkreis Rostock gemeldet. Die höchste Infektionsinzidenz vor NWM hat weiterhin Schwerin mit 1590,9.

Von OZ