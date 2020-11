Grevesmühlen

Der öffentliche Nahverkehrs im Landkreis Grevesmühlen beschäftigt immer wieder die Gemüter in den Ausschüssen des Kreistags. Dieses Mal entbrannte die Diskussion um das kreiseigene Verkehrsunternehmen Nahbus im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr in der Grevesmühlener Malzfabrik.

Nach wie vor gelingt es Nahbus nicht, kostendeckend zu arbeiten. Die Einnahmen liegen um ein Vielfaches niedriger als die notwendigen Ausgaben. Im kommenden Jahr wird der Landkreis das Unternehmen voraussichtlich mit Ausgleichszahlungen um die sieben Millionen Euro stützen müssen.

Maßnahmen zielen auf Touristen und junge Menschen

Verwundert habe ihn in der Diskussion, so Wirtschaftsausschussvorsitzender Tom Brüggert ( CDU), der Einwurf seines Ausschusskollegen Hans-Jörg Rothermann (LUL), der meinte, man solle doch einfach den gesamten öffentlichen Nahverkehr dort einstellen, wo er sich nicht wirtschaftlich gestalten ließe. „Ich dachte immer, LUL steht für ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft“, so der Jurist aus Wismar. „Ist ein funktionierender Nahverkehr nicht gerade für den ländlichen Raum von großer Bedeutung?“

Seit diesem Jahr zum Beispiel findet man über Google Maps alle Haltestellen und Buslinien von Nahbus im Landkreis sowie in Schwerin und auf schleswig-holsteinischer Seite in Ratzeburg und Lübeck. Durch einen Klick auf das Haltestellensymbol in der Karte von Google Maps werden die dort haltenden Buslinien aufgelistet und die nächsten Abfahrtzeiten angezeigt. Für die Routenplanung kann mittels der Reiseplaner-Funktion in Google Maps eine Verbindung von A nach B inklusive benötigter Umstiege und Fahrtdauer erstellt werden. Dieses erfolgt auch übergreifend mit anderen Verkehrsunternehmen.

Reiserouten werden sowohl mit detaillierter Wegbeschreibung als auch mit Kartendarstellung visualisiert dargestellt. Auf diese Weise dient Google Maps auch als Fahrplanauskunft und die Reiseverbindung kann zum Beispiel an ein Smartphone weitergeleitet werden. Auch eine Verlinkung auf die Webseite von Nahbus sowie zu den Tarifarten erfolgt aus Google Maps heraus. Wichtig aber, so Brüggert, sei, auch die älteren Einheimischen und ihre Bedürfnisse bezüglich eines funktionierenden Nahverkehrs nicht aus den Augen zu verlieren.

Keine Empfehlung für den Kreistag

Auch um den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr wurde im Wirtschaftsausschuss diskutiert, ohne mit einem Beschluss zur Empfehlung oder Nichtempfehlung für den letzten Kreistag im Dezember zu einem Ergebnis zu kommen. „Uns lag leider nur ein Teilhaushalt vor“, so Brüggert. „Um die Kennzahlen darin wirklich einordnen zu können, hätte uns der gesamte Haushaltsentwurf vorliegen müssen.“

Dr. Roland Finke, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung, Planen, teilte auf OZ-Nachfrage mit: „Den Mitgliedern des Finanzausschusses wurde der Haushaltsplan 2021 zur finalen Beratung am 17. November verteilt. Allen anderen Kreistagsmitgliedern wird ein Druckexemplar des Haushaltsplanes 2021 mit der Ladung zum Dezember-Kreistag am 19. November zur Verfügung gestellt.“

