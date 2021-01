Nordwestmecklenburg: Verspätete Auszahlung für Tagesmütter vom Tisch

Wismar

Gute Nachrichten für die Tagesmütter in Nordwestmecklenburg: Sie bekommen ihr Geld früher vom Kreis als angekündigt. Eigentlich hatte der die Auszahlung für die Kindertagespflege für den 20. Januar vorgesehen gewesen. Doch nun bekommen die Tagesmütter und Kita-Träger das Entgelt bereits in der ersten Januar-Woche.

Blitzüberweisung

Die verspätete Zahlung gab es schon einmal Anfang vergangenen Jahres. Grund war das neue Kindertagesförderungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern. Das beinhaltet, dass der Landkreis die erste von jährlich insgesamt vier Abschlagszahlungen des Landes erst zum 10. Januar erhält. Nach dem Geldeingang sollte die Auszahlung dann per Blitzüberweisung an die Tagesmütter und Träger erfolgen. Da es sich dennoch um einen gewissen Verwaltungsaufwand handelt, sei die Frist bis zum 20. Januar gesetzt worden, teilt die Kreisverwaltung mit. 2020 hätte es zu dieser Verfahrensweise keine Beschwerden gegeben, deshalb sollte sie 2021 genauso sein. Das ist den Betroffenen auch schriftlich mitgeteilt worden.

Einmalige Sache

Eine Tagesmutter (Name der Redaktion bekannt) berichtet, sie hätte sich beim ersten Mal nicht beklagt, weil sie dachte, es handle sich wegen des neuen Gesetzes um eine einmalige Verspätung. Gerade im Januar müssten immer viele Rechnungen bezahlt werden, da sollten nicht die Finanzen abgeschnürt werden, sagt sie. Im Dezember habe sie beim Kreis wegen der erneuten, verspäteten Zahlung nachgefragt und sich wie ein Bittsteller gefühlt. „Das muss ich aber nicht. Immerhin habe ich eine 60 Stunden-Arbeitswoche. Da kann man wohl sein Geld erwarten“, betont die Tagesmutter. Und das Geld bekommt sie jetzt auch. Anlass war eine Frage der OSTSEE-ZEITUNG zu dem Thema.

„Die hat uns auch den Hinweis vermittelt hat, dass die verspätete Auszahlung anscheinend Probleme bei einigen Trägern und Tagesmüttern verursacht“, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Fachdienste Jugend und Finanzen hätten sich die Thematik deshalb kurz vor dem Jahresende 2020 noch einmal genauer angeschaut und einen erheblichen Aufwand betrieben, um eine schnellere Auszahlung zu ermöglichen.

Von Kerstin Schröder