Seit Freitag, 5. November, sind 42 neue Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg gemeldet worden – davon 34 am Sonnabend, zwei am Sonntag und fünf am Montag. Zum Wochenbeginn beträgt die Hospitalisierungsinzidenz im Landkreis 4,4. Die Infektionsinzidenz liegt bei 115,8 und die ITS-Auslastung bei 2,6 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes sind alle Landesteile als gelb eingestuft.

In der vergangenen Woche hat es im Kreis insgesamt 182 neue Infektionen gegeben. Aufgeteilt nach den Amtsbereichen sieht das so aus: Die Hansestadt Wismar steht weiter ganz oben mit diesmal 63 Fällen. Es folgen Neukloster-Warin (33), das Schönberger Land (20), Lützow-Lübstorf (14), Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen (13), der Klützer Winkel (12), die Stadt Grevesmühlen (8), das Amt Grevesmühlen-Land (6), Rehna (7) sowie Gadebusch und Neuburg (jeweils 3). Keine Neuinfektion hat es auf der Insel Poel gegeben.

Neuer Impfstandort in Neukloster

Bislang fanden die mobilen Impfeinsätze in Neukloster immer in der Stadthalle statt. Für die kommenden Impfeinsätze am 11., 18. und 25. November gibt es einen anderen Standort. Das Impfteam ist an diesen Tagen in der Touristinformation Neukloster zu finden (Hauptstraße 27). Die Impfzeiten sind 14 bis 18 Uhr.

