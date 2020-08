Grevesmühlen

Nordwestmecklenburg verzeichnet aktuell vier mit Covid-19 infizierte Personen. Das gab Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) am Dienstag bekannt. „Wochenlang hatten wir keine neuen Fälle, jetzt gibt es wieder Bewegung. Aber trotzdem gehört unser Landkreis zu den Regionen mit den geringsten Fallzahlen.“ Insgesamt haben sich seit Beginn der Zählung Mitte März 88 Menschen im Nordwestkreis mit dem Virus infiziert, ein Mann, der erhebliche Vorerkrankungen hatte, starb im Frühjahr im Wismarer Klinikum.

Die vier infizierten Personen, die derzeit beim Gesundheitsamt registriert sind, haben sich nach Angaben des Landkreises alle außerhalb der Region angesteckt. „Ein Mann hat sich auf der Werft in Hamburg angesteckt, in einem anderen Fall ist ein Besuch der Partyszene in Hamburg vermutlich die Ursache, ein weiterer Fall ist ein Student, der mit dem Flixbus nach Wismar gekommen ist, um seine Freundin zu besuchen, eine Person sei von einer Sprachreise von Malta zurückgekommen“, berichtet Anette Mayer, Sachgebietsleiterin Gesundheitsaufsicht und Hygiene beim Landkreis. Die Personen stünden unter Beobachtung.

17 Reiserückkehrer aktuell in Quarantäne

Ebenso wie 17 Reiserückkehrer, die täglich Anrufe vom Gesundheitsamt erhalten, um die Einhaltung der Quarantäne zu überwachen. Diese Personen sind aus sogenannten Risikogebieten nach Nordwestmecklenburg zurückgekehrt und haben sich beim Landkreis gemeldet. Wie hoch die Dunkelziffer jener Personen ist, die nach dem Urlaub nicht beim Gesundheitsamt angerufen haben, ist unklar. Sie dürfte allerdings sehr hoch sein. „Das Problem ist, dass es sich nicht überwachen lässt, wer aus welchen Regionen zu uns zurückkommt“, so Anette Mayer.

Kein einziger Fall aus dem Stadtgebiet Grevesmühlen

Nach wie vor Corona-frei ist die Stadt Grevesmühlen, zumindest hat das Gesundheitsamt bislang keinen einzigen Fall in der ehemaligen Kreisstadt erfasst. Trotz der im landesweiten Vergleich relativ geringen Zahlen mahnt Landrätin Kerstin Weiss zur Vorsicht.

„Ich appelliere an alle Menschen, sich weiter an das AHA-Prinzip – Abstand, Hygiene und Alltagsmaske – zu halten und nicht nachzulassen. Wir sind als Landkreis bisher glimpflich durch die Krise gekommen, das soll auch so bleiben.“ Wie gut die Maßnahmen greifen, würden auch die aktuellen Fälle zeigen. „Bei den Neuinfektionen wurde das Virus von außen nach Nordwestmecklenburg hereingetragen.“

343 Anzeigen wegen Verstoß gegen Corona-Auflagen

Mathias Diederich, stellvertretender Landrat. Quelle: Prochnow

Wie Mathias Diederich ( CDU), stellvertretender Landrat, mitteilte, seien seit Beginn der Corona-Pandemie 343 Anzeigen beim Landkreis registriert worden, weil Menschen gegen geltende Verordnungen verstoßen hätten. „Bislang ist in keinem einzigen Fall ein Bußgeldbescheid ergangen, in einem höheren zweistelligen Bereich sind wir aktuell in der Anhörungsphase, das heißt, die Beschuldigten haben Gelegenheit, sich zu äußern.“

Wie Diederich betonte, gelte in allen Bereichen das Prinzip der Ansprache. „Es geht hier nicht darum, Bußgelder einzutreiben, sondern die Menschen dazu zu bewegen, die Regeln einzuhalten. Auch am vergangenen Wochenende, als die Polizei Tagestouristen kontrolliert hat, wurden keine Bußgelder auferlegt.“ Stattdessen seien die Personen wieder zurückgeschickt worden.

