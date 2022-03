Wismar

Nach zwei Hotels soll eine weitere Immobilie im Landkreis zur Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine genutzt werden: eine Immobilie in der Gemeinde Blowatz. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die beiden großen Erstaufnahmeeinrichtungen in Groß Strömkendorf und in Kritzow sind derzeit voll belegt. Deshalb soll nun die Immobilie in Blowatz zeitnah freigezogen werden.

Mehr als 1220 aus der Ukraine geflüchtete Menschen befinden sich derzeit in Nordwestmecklenburg. 1188 davon sind bereits beim Fachdienst Soziales registriert, 345 auch schon bei der Ausländerbehörde. In zentraler Unterbringung durch den Landkreis befinden sich aktuell 407 Personen, 33 davon in der Notunterkunft am Berufschulzentrum Nord in Wismar. 174 Personen sind in angemieteten Wohnungen untergekommen. Teilweise müssen diese Unterkünfte vor dem Einzug möbliert werden.

Helfernetzwerk ist im Aufbau

Die Koordination ehrenamtlicher Angebote über die Mitmachzentrale des Deutschen Roten Kreuz Nordwestmecklenburg ist gut angelaufen. Auch die Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen „Helfernetzwerk“ läuft nach Einschätzung des Krisenstabes gut und ist weiter im Aufbau. Zunehmend wichtig wird die Betreuung von in Wohnungen untergebrachten Menschen, um ihnen den Einstieg in das tägliche Leben in Nordwestmecklenburg zu erleichtern. Dabei helfen Dolmetscher.

Geflüchtete, die bereits bei der Ausländerbehörde registriert sind, können an Integrationskursen teilnehmen. Auch in Nordwestmecklenburg liegen bereits erste Anfragen bei Bildungsträgern vor.

