Nordwestmecklenburg: Wieder Kita-Kinder in Quarantäne

Wismar

Erneut müssen Kinder in Nordwestmecklenburg in Quarantäne. In einer Kita hatte es am Dienstag eine Positivmeldung gegeben. Das Gesundheitsamt ordnete daraufhin 18 weitere Einzelquarantänen an.

Bereits am Montag hatte es in einer anderen Kita ein positives Testergebnis gegeben. Bei den noch am selben Tag durchgeführten PCR-Tests der anderen Kinder ist ein weiterer positiver Fall vermeldet worden.

Insgesamt sieben neue Fälle gibt es im Landkreis. Darunter ist ein Reiserückkehrer sowie Ansteckungen im familiären und beruflichen Umfeld. Eine weitere Person hat sich nach bisheriger Ermittlung beim gemeinsamen Sport im Bekanntenkreis infiziert. Die Inzidenz liegt bei 18,4.

Von OZ