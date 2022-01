Nordwestmecklenburg: Wieder die meisten Neuinfektionen in MV

Wismar

Mit 563 Neuinfektionen meldet Nordwestmecklenburg am Mittwoch die höchste Fallzahl in Mecklenburg-Vorpommern. Hinzu kommt ein Todesfall. Die Infektionsinzidenz steigt damit an auf 1545,8. Die Hospitalisierungsinzidenz sinkt wieder leicht auf 3,8. Die Belegung der Intensivkapazitäten mit Covid-Patienten im Klinikcluster beträgt 5,8 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte liegt Nordwestmecklenburg den zweiten Tag in Folge auf Stufe Orange.

Auf regionaler Ebene sind alle Landesteile heute in der Stufenkarte als orange eingestuft.

PCR-Labore melden hohe Belastung

Wie dieLabore melden, ist das derzeitige Aufkommen an PCR-Testungen sehr hoch und erreicht dort die Belastungsgrenzen. Deshalb wird es auch zu längeren Bearbeitungszeiten und somit auch Wartezeiten bis zur Mitteilung des Testergebnisses kommen.

Aus diesem Grund empfehlen wir Personen, die sich von einer Quarantäne freitesten wollen, dringend dort wo es gemäß Corona-Landesverordnung möglich ist, diese per Antigen-Schnelltest durchzuführen und nicht über eine PCR-Testungen.

Von OZ