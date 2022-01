Wismar

Die Fallzahl der Corona-Neuinfektionen in Nordwestmecklenburg lag am Mittwoch mit 224 ähnlich hoch wie am Dienstag. Die Infektionsinzidenz steigt dadurch um 38,6 auf nun 493,7. Die Hospitalisierungsinzidenz bleibt unverändert bei 1,3. Die ITS-Auslastung wird in neuer Form wieder angegeben und beträgt für Nordwestmecklenburg 12,8 Prozent. Die Einstufung des Landkreises in der risikogewichteten Stufenkarte des Landes liegt bei Stufe Gelb. In MV vorerst weiter gültig sind die Regeln der Ampelstufe Rot.

1.355 Neuinfektionen und sechs Todesfälle werden aus dem gesamten Bundesland gemeldet. Die meisten neuen Fälle kommen Ludwigslust-Parchim mit 225 und Nordwestmecklenburg.

Eine Neufassung der Corona-Landesverordnung beinhaltet folgende Änderung: Bei der „ITS-Auslastung“ für die Berechnung der Corona-Ampelstufe sind ab sofort wieder die insgesamt verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten die Bezugsgröße. Die Prozentwerte für die unterschiedlichen Einstufungen des Faktors ändern sich dadurch ebenfalls wieder, vergleichbar dem vorher bekannten System. So entspricht nun eine Auslastung von 15 Prozent aller intensivmedizinischen (Erwachsenen-)Betten mit Covid-Fällen der Warnstufe Rot der Stufenkarte.

Von OZ