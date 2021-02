Nordwestmecklenburg: Wird der neue Landrat per Briefwahl ermittelt?

Wismar

Am 25. April können rund 130 000 Wahlberechtigte in Nordwestmecklenburg entscheiden, wer der neue Landrat wird. Fünf Bewerber stellen sich zur Wahl. Doch in Corona-Zeiten stellt sich die Frage: Wird es eine gewohnte Urnen- und Briefwahl geben? Oder nur eine Briefwahl? Oder wird die Wahl doch noch verschoben?

Zwei Anträge der Linksfraktion

Björn Griese, Fraktionschef Die Linke im Kreistag Quelle: privat

Die Linken stellen vor dem Hintergrund der Pandemie gleich zwei Anträge bei der Kreistagssitzung am 18. Februar. Einer zielt auf die Verschiebung des Wahltermins auf den 26. September. Das wäre dann zeitgleich mit der Bundes- und Landtagswahl. Fraktionschef Björn Griese: „Das Recht auf freie Wahlen kann beim aktuell vorgesehenen Termin im April höchstwahrscheinlich nicht uneingeschränkt wahrgenommen werden, wenn weiterhin so ein hohes Gesundheitsrisiko besteht.“

Für den Fall, dass die Wahl nicht verschoben wird, fordern die Linken, die Hürden für die Briefwahl zu senken. Fraktionsvize Horst Krumpen sagt dazu: „Wir wollen erreichen, dass alle Wähler automatisch die Möglichkeit der Briefwahl erhalten.“ Das bedeutet, dass die Briefwahlunterlagen zusammen mit der Wahlbenachrichtigung verschickt werden müssten.

Zeit der Entscheidung drängt

Noch geht die Verwaltung des Landkreises vom 25. April aus. „Der Wahltag steht mit der Entscheidung des Kreistages fest“, teilt Kreiswahlleiter Yann-Christoph Collin mit. Doch sowohl Collin als auch das Schweriner Innenministerium verweisen auf mögliche Ausnahmefälle.

Die Zeit für eine endgültige Entscheidung drängt. Die Wahlbenachrichtigungskarten und die Wahlscheine mit den Kandidaten müssen gedruckt werden. Ins Rennen gehen Kerstin Weiss (SPD), Tino Schomann (CDU), Jörg Bendiks (Die Linke), Jörg Haase (LUL) und Timon Wilke (Piratenpartei). Die Herausforderer hatten so gut wie keine Chancen, sich und ihre Ziele bekannt. Bislang ist das nur in den sozialen Medien möglich gewesen.

Ab dem 11. März können die Benachrichtigungen verteilt werden. Dazu Kreiswahlleiter Collin: „Die Wahlbenachrichtigung ist bis zum 22. Tag vor der Wahl zuzustellen.“ Das ist Anfang April. Dabei muss mitgeteilt werden, ob die Stimmenabgabe per Urnen- und/oder Briefwahl möglich ist. „Den Wahlberechtigten ist mitzuteilen, wie sie ihre Stimme abgeben können. Im Fall einer reinen Briefwahl erscheint es sinnvoll, die Briefwahlunterlagen statt der Wahlbenachrichtigung zu versenden“, ergänzt er.

Szenarien werden vorbereitet

Der Landkreis bereitet sich jedenfalls auf verschiedenen Szenarien vor. „Die Planungen sind – entsprechend der aktuellen Rechtslage – zunächst auf eine normale Wahl mit Urnen- und Briefwahl ausgerichtet“, berichtet Yann-Christoph Collin. Möglich sei aber auch, dass das Innenministerium von einer Verordnungsermächtigung mit neuen Regelungen Gebrauch macht. Deshalb werde derzeit geplant, gegebenenfalls auf eine reine Briefwahl umzustellen.

Land aktualisiert Wahlgesetz

Das Innenministerium verweist auf OZ-Anfrage auf das am 27. Januar 2021 beschlossene Fünfte Gesetz zur Änderung des Landes- und Kommunalwahlgesetzes. Damit soll sichergestellt werden, dass bei Naturkatastrophen oder ähnlichen Ereignissen höherer Gewalt wie der derzeitigen Corona-Pandemie Wahlen stattfinden können. Dazu zähle auch die Durchführung einer Wahl als Briefwahl.

Die Verschiebung einer Wahl, „für die der Wahltermin bereits festgelegt ist, ist allerdings nicht Gegenstand dieses Gesetzes“, teilt Pressesprecherin Marion Schlender mit.

Verschiebung in Ausnahmefällen

Die Verschiebung einer Wahl sei gesetzlich nur in wenigen Ausnahmefällen (kein Bürgermeisterkandidat, höhere Gewalt) vorgesehen. Marion Schlender erklärt das so: „Wenn man dies auf die Landratswahl in Nordwestmecklenburg und die Corona-Pandemie bezieht, könnte der Wahltag also nur dann kurzfristig abgesagt und die Wahl verschoben werden, wenn kurz vor dem Wahltag festgestellt werden müsste, dass wegen der Pandemie die Wahl im Landkreis – oder in Teilen davon – nicht wie vorgesehen durchgeführt werden kann.“ Entsprechend wäre dann im ganzen Landkreis oder in den betroffenen Teilen die Wahl zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Der Landtag müsste zunächst feststellen, dass wegen höherer Gewalt eine Wahl ganz oder teilweise unmöglich ist. Anschließend würde das Innenministerium Regelungen treffen, damit die fristgerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahl stattfinden kann. So einer Verordnung muss der Landtag zustimmen.

Briefwahl hängt vom Infektionsgeschehen ab

Eine reine Briefwahl könnte nach Angaben des Innenministeriums von „bestimmten 7-Tage-Inzidenzen zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Wahl abhängig zu machen sein“. Eine Verordnung würde dann regeln, dass Briefwahlunterlagen nicht beantragt werden müssten, sondern allen Wahlberechtigten zugeschickt würden. Am Wahltag würde es keine Wahllokale geben. Doch: „Die Auszählung der Stimmen würde selbstverständlich auch in diesem Fall öffentlich erfolgen“, betont Marion Schlender.

Allerdings müsste die Verordnung des Landes so rechtzeitig gelten, dass sie für die Landratswahl in Nordwestmecklenburg noch anwendbar und eine reine Briefwahl technisch umsetzbar ist. „Dies dürfte bis etwa 40 Tage vor der Wahl der Fall sein“, erklärt das Innenministerium.

Urnenwahl kann nicht einfach gekippt werden

Sollte die Verordnung nicht mehr rechtzeitig in Kraft treten, wäre auch denkbar, „dass der Landkreis NWM einen Antrag nach dem Kommunalen Standarderprobungsgesetz zur Durchführung einer reinen Briefwahl stellt“, zeigt das Ministerium einen weiteren Weg auf.

„Voraussetzung dafür wäre aber nicht nur ein entsprechender Antrag aus dem Landkreis NWM, sondern auch das Vorliegen einer 7-Tage-Inzidenz im Landkreis, die diese Sonderregelung rechtfertigt“, erklärt Marion Schlender. Denn die Möglichkeit der klassischen Urnenwahl dürfe den Wahlberechtigten nur dann verwehrt werden, wenn dies aus Gründen des Gesundheitsschutzes unumgänglich erscheint.

Von Heiko Hoffmann