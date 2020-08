Nordwestmecklenburg: Zur Ehrennadel für verdiente Einwohner gibt’s künftig auch 200 Euro

Wismar

Verdienten Einwohnern wird seit einigen Jahren die Ehrennadel des Landkreises Nordwestmecklenburg verliehen. Die entsprechende Richtlinie, nach der die Auszeichnung möglich ist, hat der Bildungsausschuss jetzt überarbeitet. Ab nächstem Jahr soll die Verleihung der Ehrennadel mit einer finanziellen Anerkennung in Höhe von je 200 Euro verbunden sein.

Diese Änderung hat der Ausschuss nach Angaben seiner Vorsitzenden Simone Oldenburg ( Die Linke) einstimmig beschlossen. Außerdem hat er als neues Kriterium festgelegt, dass auch Einwohner mit Vollendung des 16. Lebensjahres, also Jugendliche, die Ehrennadel bekommen können. „Man muss ja schließlich nicht alt sein, um Gutes zu tun“, gibt Simone Oldenburg die Meinung des Ausschusses wieder.

Ehrung pro Jahr für maximal fünf Frauen und Männer

Laut Richtlinie wird die Ehrennadel an Einwohnerinnen und Einwohner verliehen, die durch ihr bürgerschaftliches Engagement einen besonderen Beitrag für den Zusammenhalt und das gedeihliche Zusammenleben im Landkreis Nordwestmecklenburg oder in den kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden geleistet haben. Das ehrenamtliche Wirken kann in allen gesellschaftlichen Bereichen erfolgen.

Pro Jahr können diese Auszeichnung maximal fünf Frauen und Männer erhalten. Sie wird auf Vorschlag gewährt, der begründet sein muss. Die Auswahl der zu Ehrenden trifft eine Kommission. Ihr gehören Kreistagspräsident Klaus Becker ( CDU), seine Stellvertreter Beatrix Bräunig ( SPD) und Michael Heinze ( Die Linke), Landrätin Kerstin Weiss ( SPD), ihre beiden Stellvertreter Mathias Diederich ( CDU) und Ingo Funk (parteilos) sowie die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Kultur des Kreistages, Simone Oldenburg ( Die Linke), an.

Der Kreistag muss die geänderte Richtlinie noch beschließen, bevor sie zum 1. Januar 2021 in Kraft treten kann.

Von Haike Werfel