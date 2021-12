Nordwestmecklenburg am Mittwoch auf Corona-Warnstufe Gelb

Wismar

In Nordwestmecklenburg wurden am Mittwoch 72 Corona-Neuinfektionen erfasst. Die Infektionsinzidenz beträgt 203,2. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt weiter bei 4,4 und die Auslastung der Covid-Intensivbetten in unserem Klinik-Cluster beträgt 28 Prozent. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) stuft Nordwestmecklenburg in die Corona-Warnstufe Gelb ein.

Ebenfalls in Stufe Gelb liegen Schwerin und der Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die anderen Regionen in MV sind erneut in der Warnstufe Rot.

In Mecklenburg-Vorpommern gelten aber weiterhin die Schutzmaßnahmen der Stufe Rot plus. Das Land befindet sich am Mittwoch auf der risikogewichteten Stufenkarte den zweiten Tag in Folge auf Orange.

In MV gab es am Mittwoch insgesamt 934 gemeldete Neuinfektionen und acht Todesfälle. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz beträgt 8,9, die Auslastung der Covid-Intensivplätze 94 Prozent und die Infektionsinzidenz 254,4. Die höchste Infektionsinzidenz zeigt die Mecklenburgische Seenplatte mit 329,0, der Landkreis hat mit 186 auch die meisten Corona-Fälle.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ